«بيئة الفجيرة» تدمج 20 طالباً من أصحاب الهمم في النشاط الزراعي

شارك 20 طالباً من أصحاب الهمم في أنشطة زراعية نظمتها هيئة الفجيرة للبيئة ضمن فعاليات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، بهدف دمجهم في النشاط الزراعي وتعزيز ثقافة الزراعة المستدامة، في خطوة تهدف إلى تمكينهم وإشراكهم في المبادرات المجتمعية الهادفة.

وأكدت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، أن معرض «خضِّرها» الزراعي، الذي أقيم بحديقة المنتزه في الفجيرة، بالتعاون مع دائرة الأشغال والزراعة وعدد من المشاتل والمزارعين المحليين، يهدف إلى تعزيز ثقافة التشجير والزراعة المنزلية، وتشجيع أفراد المجتمع على زراعة الأشجار المثمرة، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي الوطني وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية.

وأضافت المعلا: «تمثل هذه الفعالية فرصة لتعزيز المسؤولية المجتمعية، من خلال تشجيع الزوار على الاستثمار في الزراعة المنزلية، وهو ما ينعكس إيجاباً على استدامة الموارد الزراعية، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الزراعة المستدامة».

ولفتت إلى أن الهيئة نظمت ورشة زراعية خاصة لطلاب مركز الفجيرة لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم استهدفت 20 طالباً وطالبة، بهدف تعريفهم أساسيات الزراعة المستدامة وكيفية زراعة الشتلات والعناية بها، مؤكدة أن الورشة شهدت تفاعلاً مميزاً من الطلاب الذين خاضوا تجربة عملية عززت ارتباطهم بالبيئة، وأسهمت في ترسيخ قيم الاستدامة لديهم.

وتابعت مديرة هيئة الفجيرة للبيئة أن «الهيئة تحرص على تمكين أصحاب الهمم من خلال دمجهم في النشاطات الزراعية، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التلاحم المجتمعي وإشراك مختلف فئات المجتمع في المبادرات البيئية، وأن مثل هذه الأنشطة تفتح المجال أمام أصحاب الهمم لاكتساب مهارات جديدة في مجال الزراعة، بما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويمنحهم فرصاً أوسع للاندماج في المجتمع والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة».

من جانبه، قال الخبير الزراعي، سعيد المعيلي: «تم توزيع ما يقارب 1000 شتلة مثمرة في معرض (خضِّرها) الزراعي، وذلك لتشجيعهم على الزراعة المنزلية، وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية دعماً للأمن الغذائي»، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تسهم في زيادة الرقعة الخضراء، وتنشر ثقافة الزراعة المستدامة بين مختلف فئات المجتمع، خصوصاً الأجيال الجديدة.

وأشار المعيلي إلى أن الفعالية أتاحت للزوار فرصة للتعرف إلى أنواع الأشجار المثمرة وطرق زراعتها، مشدداً على أهمية التعاون المجتمعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

في سياق متصل، شاركت هيئة الفجيرة للبيئة في مبادرة «إماراتنا خضراء»، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، بهدف زيادة المساحات الخضراء في الدولة وتعزيز الوعي بأهمية التشجير، واستهلت الوزارة فعاليات أسبوع التشجير في إمارتَي الفجيرة ورأس الخيمة، بمشاركة طلاب المدارس في تشجير حديقة سارية العلم بالفجيرة، حيث تم تدريبهم على زراعة الأشجار المحلية وطرق العناية بها، ما يعكس اهتمام الدولة بغرس ثقافة الاستدامة لدى الأجيال الصاعدة.