«نيويورك أبوظبي» تعقد شراكة مع «ليدلو» لتطوير قادة المستقبل

عقدت جامعة نيويورك أبوظبي شراكة تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع مؤسسة ليدلو التي خصصت مليون دولار لتأسيس برنامج «علماء ليدلو» بجامعة نيويورك أبوظبي، لتطوير الجيل القادم من القادة العالميين.

وينطلق البرنامج بدفعته الأولى في ربيع عام 2026، ويمنح المنتسبين عامين من التدريب والتطوير القيادي، ومشروعا بحثياً تجريبياً، وتجربة عمل مجتمعية، ما يجهز الطلاب لتحقيق إنجازات فعالة.

إضافة إلى ذلك ينضم الطلاب إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 2500 عالم ليدلو من مؤسسات رائدة حول العالم.

وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة ليدلو، سوزانا كيمب: «تمكننا هذه الشراكة الاستثنائية مع جامعة نيويورك أبوظبي من توسيع النطاق الجغرافي والعمق الثقافي والتأثير العالمي لبرنامج ليدلو لمنح القيادة والأبحاث».