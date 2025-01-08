7 قطاعات و47 إدارة مركزية ضمن الهيكل الجديد لـ «التربية»

كشفت وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل هيكلها التنظيمي الجديد، الذي جاء عقب عملية دمج الوزارة مع مؤسسة الإمارات للتعليم، إذ اشتمل على سبعة قطاعات استراتيجية مختلفة، تضم نحو 47 إدارة مركزية، موزعة بحسب طبيعة كل قطاع.

ووفقاً للهيكل، الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على تفاصيله، استحدثت الوزارة قطاع التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الذي يضم ست إدارات مركزية، تتمثل في إدارة أمن المعلومات، وإدارة التحول الرقمي، وإدارة التجربة الرقمية، وإدارة العمليات الرقمية، وإدارة البيانات، وأخيراً إدارة خدمات المتعاملين.

واعتمدت الوزارة مسارين لعمل قطاع العمليات المدرسية، أحدهما لإدارة مدارس أبوظبي، والثاني يختص بتشغيل مدارس دبي والإمارات الشمالية، ويعمل تحت مظلة كل منهما ست إدارات مركزية، تضم «تخطيط العمليات المدرسية، والخدمات المساندة للمدارس، وشؤون الكوادر المدرسية، وجودة الحياة، وخدمات الطلاب وأولياء الأمور، والدعم والتطوير المدرسي».

مناهج ومهارات

وحددت الوزارة قطاعاً للمناهج والتقييم، يضم سبع إدارات مركزية، تتمثل في «أبحاث المناهج والمهارات، وتقنيات وأساليب التعليم، وإدارتَي تطوير المناهج والتعليم الدامج، فضلاً عن إدارة للتعليم الفني والتقني، وأخرى لتطوير المواد التعليمية ومصادر التعلم، إضافة إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام «المركزية والمعيارية»، وأخيراً إدارة جودة الحياة الطلابية، ووضعت الوزارة أربع إدارات مركزية، تعمل تحت مظلة قطاع التطوير المهني، إذ تركز الأولى على تقييم أداء الكوادر، والثانية تحاكي تطوير وتدريب المعلمين والكوادر المدرسية، والثالثة تركز على تطوير وتدريب القيادات المدرسية، والأخيرة تختص بإدارة مؤهلات الكوادر التربوية.

رقابة وترخيص

ووفقاً للهيكل، اشتمل قطاع الرقابة والترخيص على خمس إدارات مركزية، تتمثل في ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة، والترخيص المهني، والرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة ومدارس التعليم العام، وإدارة الرقابة على مؤسسات التعليم الفني والمهني، والتقييم والجودة للمدارس الحكومية والخاصة.

وحددت الوزارة ست إدارات مركزية تعمل تحت مظلة قطاع الاستراتيجية والسياسات، تتمثل في التميز والابتكار المؤسسي، ودراسات وسياسات التعليم، والاستراتيجية وجاهزية المستقبل، وتطوير الأداء المؤسسي، وإدارتَي المشاريع والشراكات.

في المقابل، اشتمل قطاع الخدمات المساندة على سبع إدارات مركزية، تشمل إدارة رأس المال البشري، والشؤون المالية، وإدارة المنشآت، وإدارة الأمن والصحة والسلامة، والمشتريات والعقود، وإدارة الخدمات العامة، وإدارة الأصول والمخازن.

وأظهر الهيكل التنظيمي الجديد أن مكتب وزير التربية والتعليم يتبعه مباشرة إدارة التدقيق الداخلي، والمكتب التنفيذي للتطوير، فيما يتبع وكيل وزارة التربية والتعليم إدارات الشؤون القانونية، والحوكمة والمخاطر، والاتصال الحكومي، والتعاون الدولي، ومركز استمرارية الأعمال.

«التربية» تعتمد البرنامج الزمني لنتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم البرنامج الزمني الخاص بمواعيد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2024-2025، لكل المراحل الدراسية، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى الجمعة 10 يناير.

وقالت الوزارة إنها ستعلن اليوم نتائج الصفوف الدراسية من الأول إلى الرابع، على أن يتم إعلان نتائج الصفوف من الخامس إلى الثامن غداً، في حين سيتم الإعلان عن نتائج الصفوف من التاسع إلى الـ12 يوم الجمعة 10 يناير.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للطلبة وأولياء الأمور الحصول على نتائج الفصل الأول عبر بوابة الطالب الإلكترونية، وفق التواريخ المحددة في الجدول الزمني، وذلك اعتباراً من الساعة 10 صباحاً في الأيام المحددة لكل مرحلة دراسية، إلى جانب إمكانية طباعة الشهادات إلكترونياً عبر البوابة نفسها، وذلك من الثامنة مساءً حتى 12 صباحاً.

. قطاع جديد للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

. إدارة لجودة الحياة وخدمات الطلاب وأولياء الأمور.

. قطاع للتطوير المهني.. و4 إدارات للارتقاء بالكوادر وتقييم أدائها.

. إدارة للرقابة على مؤسسات التعليم الفني والمهني.

. 7 إدارات لتطوير المناهج والمهارات وتقنيات أساليب التعليم.