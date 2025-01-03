«الإمارات للتطوير التربوي».. مبادرات متنوّعة تدعم التميز في قطاع التعليم

أعلن مركز التعليم المستمر في كلية الإمارات للتطوير التربوي، أنه درّب أكثر من 17 ألف تربوي، في نحو 350 برنامجاً للتطوير المهني، إضافة إلى إسهامه بأكثر من سبعة ملايين ساعة تعليمية خلال عام 2024.

والتحق أكثر من 75 طالباً وطالبة بمسارات الكلية المتخصصة، التي أطلقت حديثاً في مجال اللغة العربية والدراسات الإسلامية، وسجلت الكلية زيادة في أعداد الطلبة المسجلين للعام الدراسي 2024 - 2025 بنسبة 131%، وحققت معدل توظيف بنسبة 100% لخريجيها، ما يؤكد نجاح برامجها الأكاديمية في تمكين المعلمين المؤهلين في التخصصات التربوية المختلفة، وأنهت تدريب 140 من القادة التربويين، ضمن البرنامج الشامل لبناء قدرات القيادة التربوية.

وقدمت كلية الإمارات للتطوير التربوي عبر إدارة 16 منحة بحثية نشطة، عدداً من الأبحاث في مجالات بالغة الأهمية مثل التكنولوجيا التعليمية، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتنمية الطفولة المبكرة، وأدت الجهود البحثية فيها إلى الاتفاق على نشر كتب بحثية بالتعاون مع دور نشر عالمية مثل دار النشر الألمانية سبرنغر، ودار النشر البريطانية روتليدج.

وربطت كلية الإمارات للتطوير التربوي أكثر من 16 مدرسة في أبوظبي والعين، عن طريق مبادرة شبكة مجتمعات التعلم الابتكارية، ووسّعت الكلية منصات التطوير المهني لديها، وشمل ذلك منتدى «أنا أتعلم»، ومبادرة «أنا أقرأ».