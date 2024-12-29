المكتبات الجامعية شريك تعليمي في البحث والابتكار

تلعب المكتبات الجامعية دوراً بارزاً في تنمية الوعي الثقافي والعلمي والبحثي لدى الطلبة، وتؤدي دوراً ثقافياً وعلمياً وتربوياً مهماً جداً. وأكدت جامعات الدولة أن المكتبات الجامعية داعم أساسي لأنشطة البحث العلمي، حيث توسع حجم المعرفة التي يمكن أن يحصّلها الطالب في مجال تخصصه، وتزيد ثقافته العامة وتنمي مهاراته الذهنية لتتطور طريقة تفكيره ونظرته للعالم من حوله.

وتعد مكتبة جامعة الإمارات العربية المتحدة مركزاً رئيساً لدعم التعليم والبحث العلمي، وتبرز كواحدة من أكبر المكتبات الأكاديمية بالدولة من حيث المحتوى والتنوع، إذ تحتوي على 552 ألفاً و557 كتاباً إلكترونياً، و86 ألفاً و553 أطروحة علمية، و38 ألفاً و364 مجلداً، فيما أكدت جامعة زايد أن مكتبتها تعد شريكاً تعليمياً رئيساً للطلبة والباحثين والأساتذة، وتحرص المكتبة على تحفيز الفضول العلمي لدى مرتاديها، وتعزز من قدراتهم في التعلم والاستكشاف والعملية التعليمية بشكل متكامل، مع وجود أكثر من 200 ألف مجلد مطبوع وآلاف المصادر الإلكترونية المتاحة على الإنترنت في أي وقت.

وتهدف مكتبات جامعة الشارقة إلى أن تكون مركزاً مستداماً ومبتكراً يمكّن المجتمع الأكاديمي من الوصول إلى موارد متنوعة وتقنيات ناشئة، ما يعزز الثقافة الرقمية، والتعاون والنجاح الأكاديمي، وتلتزم المكتبات بتعزيز تعلم الطلاب، وتسريع البحث العلمي، كما توفر بيئة دراسية وبحثية استثنائية مع التفاعل مع المجتمع الأوسع من خلال برامج التوعية المؤثرة مع التركيز على الإدارة الأخلاقية للموارد. وتضم المكتبة 450 ألف كتاب إلكتروني و328 ألفاً و720 كتاباً مطبوعاً و65 ألف مجلة إلكترونية و123 قاعدة بيانات على الإنترنت.

وتدرك جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية قيمة الكتاب في تقدم الأمم ورقيها، لذا أسست مكتبة جامعية متطورة وزودتها بمختلف أوعية المعلومات العلمية وقواعد البيانات والكتب والدوريات بشكليها الورقي والإلكتروني، وتحوي ما يزيد على 15 ألف مجلد وكتاب ورقي، وتشترك في 11 ألف كتاب و250 مجلة علمية من خلال قواعد البيانات الإلكترونية، كما توفر أجهزة حاسوب متصلة بشبكة الإنترنت لتقديم كل ما يحتاجه المستخدمون.

وتتمثل المهمة الرئيسة لمكتبة جامعة السوربون أبوظبي في دعم التدريس والتعلم والبحث مع السعي إلى أن تكون واحدة من أفضل المكتبات الأكاديمية في المنطقة، ومن خلال المكتبة يمكن الوصول للموارد التعليمية والبحثية حيث توفر المكتبة أكثر من 100 ألف كتاب و150 مجلة مطبوعة و80 ألف كتاب إلكتروني و23 قاعدة بيانات، كما تضم مجموعة «الكروزيت»، وهي مجموعة كتب في مجال التاريخ الاقتصادي وتاريخ فرنسا وبريطانيا.

وتعتبر مكتبات جامعة أبوظبي بمثابة البوابة التي تساعد على اكتشاف المصادر اللازمة لتلبية احتياجات البحث والتعليم والتعلم، وتضم مكتبات الجامعة في أبوظبي والعين ودبي أكثر من 360 ألف كتاب، من بينها 120 ألف دورية ومجموعة واسعة من الكتب الإلكترونية والدوريات وقواعد بيانات وأطروحات.

منصة زايد

تضم مكتبة جامعة الإمارات منصة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تعكس إرث القائد المؤسس، حيث تضم مجموعة فريدة من 523 عنواناً بلغات متعددة، و77 تسجيلاً صوتياً لأقواله، و115 فيلماً وثائقياً توثق حياته وزياراته، إلى جانب أرشيف يضم 47 ألفاً و254 صورة فوتوغرافية، و241 مقالة صحافية. ومنذ افتتاحها في نوفمبر 2021 أصبحت المنصة مصدر إلهام للباحثين.