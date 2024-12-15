«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعزز شراكاتها العلمية والثقافية الدولية

وقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مذكرة تفاهم مع مؤسسة دعم الثقافة والعلوم والتعليم الإسلامية في روسيا، ضمن سعيها لتعزيز دورها الثقافي والحضاري عالمياً، والانفتاح على المجتمعات البشرية في الأقاليم المجاورة، وتعزيز قيم الإسلام السمحة عبر إبرام شراكات استراتيجية مع مؤسساتها الأكاديمية ومراكزها الثقافية والفكرية، خصوصاً التي تلتقي معها في الأهداف والرؤى المشتركة، إلى جانب نشر رسالة الجامعة الإنسانية والعلمية والبحثية على أوسع نطاق.

وهدفت مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات التعليم، وتبادل العاملين من أعضاء الهيئة الأكاديمية، والمشاركة في إجراء البحوث العلمية، والتعاون في مجال النشر الأكاديمي والعلمي، إضافة إلى تبادل المواد الأكاديمية الخاصة بالأنشطة الخارجية، مثل الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات، وتبادل النشرات الأكاديمية والوثائق العلمية. وأكد مدير عام الجامعة، الدكتور خليفة الظاهري، أهمية نسج شراكات استراتيجية إقليمياً ودولياً.