إطلاق «زاي» الرقمية لتعزيز بحوث تعليم اللغة العربية

أطلقت جامعة زايد، منصة «زاي» الرقمية الجديدة، الهادفة إلى تطوير تعليم اللغة العربية، من خلال توفير أدوات وموارد مبتكرة لدعم المعلمين والطلبة والباحثين، حيث تمثل المنصة خطوة جديدة نحو تغيير كيفية تدريس وتعلم اللغة العربية، حيث تمكّن المعلمين والطلبة من الوصول إلى أدوات تعزز مهاراتهم، وترسخ ارتباطهم الدائم باللغة العربية.

وأكدت الجامعة أن منصة «زاي» تعزز قدرة المعلمين على تحسين النتائج التعليمية، عبر أدوات تشخيصية ذكية ومحتوى تدريبي للمعلّمين، ومعلومات بحثية للمهتمين بالبحوث العلمية المنشورة والمتعلقة بتعليم اللغة العربية، ما يدعم التزام الجامعة بتحسين مستوى الإلمام باللغة العربية وأساليب تدريسها، إضافة إلى إتاحة أدوات تعليمية ذكية مثل «سرد»، لتشخيص مستوى القراءة باللغة العربية، ما يساعد المعلمين على تقييم القراءة المبكرة لدى الطلبة، وتخطيط التدخلات اللازمة.