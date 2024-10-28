"التعليم العالي" تطلق النسخة المحدثة من خدمة طلب البعثات الدراسية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق النسخة المحدثة من خدمة طلب البعثات الدراسية، والتي تتيح للطلبة المواطنين المؤهلين والمستوفين لشروط ومعايير برنامج البعثات التقدم بطلب للحصول على بعثة دراسية خارج الدولة على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا في أفضل التخصصات والجامعات العالمية.

وأشار وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور محمد المعلا، إلى أن تطوير نظام طلب البعثات الدراسية يأتي في إطار مشروع متكامل تقوده الوزارة لتبسيط رحلة الطلبة بدءاً من التحاقهم بمؤسسات التعليم العالي وحتى تخرجهم وانضمامهم لسوق العمل.

وأوضح أن التحديثات على الخدمة شملت اختصار مدخلات المتقدم بنسبة 70%، والمدة الزمنية لإتمام طلب التقديم بنسبة 75%، وبناء نافذة مستخدم سهلة وواضحة وتفاعلية تسمح للطلبة بتعبئة نماذج التقديم بسهولة ويسر، بالإضافة إلى إضافة خصائص جديدة للخدمة للارتقاء بتجربة المستخدمين وتزويدهم بكافة المعلومات التي يحتاجونها لتقديم الطلب.

وكشف المعلا أن المؤشرات الأولية بعد أسبوعين على تفعيل الخدمة المحدثة تؤكد ارتفاع مستويات رضا الطلبة، حيث تفيد الاستبيانات التي تجريها الوزارة بأن رضا المتعاملين عن طلب الخدمة الجديد بلغ حوالي 90% ، وأن نحو 95% من المتقدمين يعتقدون أن الخدمة الجديدة خفضت الوقت والجهد نتيجة استخدام بيانات المتقدم التلقائية.

وأضاف: "يمثل تطوير كافة خدماتنا المقدمة للمتعاملين من طلبة ومؤسسات تعليمية أولوية بالنسبة للوزارة، حيث نعمل على تحديث خدماتنا الذكية بشكل استباقي، بما يتماشى مع تطلعات المتعاملين، ويدعم تحقيق مستهدفات برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية".

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أطلقت مؤخراً خاصية الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية من خارج الدولة لمبتعثيها و مبتعثي الجهات الأخرى التي تدير الوزارة بعثاتهم من قبل ملحقياتها في الدول الأخرى في إطار جهودها لتعزيز خدماتها الذكية المقدمة للمتعاملين.