39 مؤسسة جديدة تنضم إلى مجتمع التعليم في دبي

كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن انضمام 39 مؤسسة تعليمية جديدة إلى مجتمع التعليم في الإمارة، مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، وبدء العملية التعليمية في مختلف المؤسسات التعليمية في الإمارة.

وتتوزع المؤسسات التعليمية الجديدة، التي ستدخل الخدمة خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع خمس مدارس خاصة جديدة تطبق المنهاج البريطاني، ومدرسة واحدة تطبق المنهاج الفرنسي، و29 مركزاً جديداً للطفولة المبكرة، وأربع مؤسسات تعليم عالٍ جديدة مرخصة من الهيئة، ما يعكس النمو المستمر في منظومة التعليم الخاص في دبي، التي تعزز مكانتها كوجهة تعليمية جاذبة وحاضنة للتعليم المتميز على مستوى المنطقة، إضافة إلى تنويع الخيارات المتاحة أمام الطلبة وذويهم في مختلف قطاعات التعليم في الإمارة.

ويتجاوز إجمالي الطاقة الاستيعابية في المدارس الخاصة الجديدة 16 ألف مقعد دراسي بنطاقات رسوم دراسية متفاوتة، تلبي احتياجات مختلف الشرائح، حيث تضم القائمة كلاً من مدرسة «دبي البريطانية» في منطقة جميرا، ومدرسة «جيمس فاوندرز» في منطقة دبي الجنوب، ومدرسة «نيو داون الخاصة» في منطقة المحيصنة الرابعة، ومدرسة «هامبتون هايتس الدولية» في منطقة الطوار، ومدرسة «سبرينغفيلد الدولية» في منطقة العوير، ومدرسة «ليسيه فرانسيس جان ميرموز الجنوبية» في منطقة البرشاء جنوب، التي تطبق المنهاج الفرنسي.

وتطبق غالبية مراكز الطفولة المبكرة الجديدة المقرر افتتاحها خلال العام الدراسي 2024-2025 وعددها 29 مركزاً، منهاج المرحلة التأسيسية لسنوات الطفولة المبكرة (EYFS). إضافة إلى ذلك، افتتحت سبعة مراكز جديدة للطفولة المبكرة خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، من بينها أول مركز طفولة مبكرة يطبق المنهاج الصيني.

ويشهد قطاع التعليم العالي في دبي نمواً مستمراً مع افتتاح أربع مؤسسات تعليم عالٍ دولية جديدة، من بينها ثلاث مؤسسات تقدم برامج أكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس أو الماجستير، هي «كلية سكيما لإدارة الأعمال» من فرنسا، و«جامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد»، و«جامعة سيمبيوسيس الدولية» من الهند، فيما ستطرح «كلية نيو هورايزون لإدارة الأعمال» درجة الماجستير في إدارة الأعمال، وذلك في إطار الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية.

وقالت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عائشة ميران، إن «النمو المستمر في منظومة التعليم الخاص في الإمارة يعكس الالتزام بتوفير خيارات تعليمية متنوعة وعالية الجودة للطلبة في جميع قطاعات التعليم والتعلّم».

وأكدت أن المؤسسات التعليمية الجديدة من مدارس ومراكز طفولة مبكرة وجامعات دولية تُشكِّل إضافة نوعية إلى منظومة التعليم في الإمارة.

وأضافت: «نحن ملتزمون مواصلة تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتعليم عالي الجودة إقليمياً ودولياً، ودعم احتياجات طلبتنا ومعلمينا وأولياء الأمور، من خلال مواصلة العمل معاً لضمان حصول كل طالب في دبي على جودة تعليم أفضل، ضمن بيئة تعليمية ثرية تسهم في إعداده وتمكينه من مهارات المستقبل».

وتحتضن منظومة التعليم الخاص في دبي 220 مدرسة خاصة، و274 مركزاً للطفولة المبكرة، و38 مؤسسة تعليم عالٍ مرخصة من الهيئة، حيث شهدت القطاعات الثلاثة نمواً قياسياً في عدد الطلبة الملتحقين بها خلال العام الدراسي الماضي.