تقدم منح دراسية لخريجي الثانوية.. كلية أبوظبي للإدارة تفتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2024-2025

في إطار حرصها على توفير تعليم عالي الجودة يلبى متطلبات العصر الحديث، تعلن كلية أبوظبي للإدارة عن فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2024-2025. وتعتبر الكلية، المملوكة من قبل غرفة أبوظبي، من المؤسسات الرائدة في المنطقة، حيث تطرح برامج أكاديمية فريدة من نوعها، تركز على إدارة التكنولوجيا الرقمية والابتكار وريادة الأعمال، مما يجعلها وجهة مميزة للطلاب الطموحين الذين يتطلعون إلى مستقبل مشرق مواكب للتغير الرقمي في القرن الواحد والعشرين.

بكالوريوس العلوم في الإدارة بتركيز على التكنولوجيا الرقمية

يتميز برنامج بكالوريوس العلوم في الإدارة بكونه يركز على استخدامات التكنولوجيا الرقيمة في عالم الإدارة، لمواكبة أحدث التطورات في بيئة العمل الحديثة، وتحظى جميع البرامج الأكاديمية في كلية أبوظبي للإدارة حاصلة على اعتماد وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مفوضية الاعتماد الأكاديمي (CAA)، بالإضافة إلى عدة اعترافات عالمية أخرى من أرقى الهيئات الاعتمادية المحلية والعالمية، مثل وكالة ضمان الجودة (QAA) من المملكة المتحدة ورابطة خريجي الأعمال (BGA). هذا الاعتماد يعزز الثقة في جودة التعليم الذي تقدمه الكلية ويؤكد التزامها بالمعايير الأكاديمية العليا.

آلية التسجيل

أوضحت مدير شؤون الطلاب، علية تامر، أن آلية التسجيل أنه يمكن للطالب زيارة الموقع الإلكتروني للكلية (adsm.ac.ae) وتعبئة طلب الالتحاق الإلكتروني، أو الاتصال بوحدة التسجيل على الرقم 026917810، كما يمكن للطالب زيارة حرم الكلية الجديد في قلب العاصمة أبوظبي لمقابلة ممثلي الكلية وإتمام إجراءات القبول. يشترط على المتقدمين لبرامج البكالوريوس الحصول على شهادة الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 70% للمسار المتقدم، ومسار النخبة، و 75% للمسار العام وما يعادلهما في المناهج الأجنبية الأخرى.

وأشارت إلى أنه يجب على المتقدمين لبرامج الماجستير الحصول على درجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3.0، بالإضافة إلى شهادة اللغة الإنجليزية في المستوى المطلوب للبرنامج الذي يرغب الطالب في الالتحاق به." ووضحت السيدة علية تامر أن هذه الشروط خاصة بالقبول المباشر، وأضافت بأن الكلية توفر قبول مشروط أيضاً وذلك للطلبة الذين لا يستوفون هذه الشروط.

الماجستير

كما تطرح الكلية أربعة برامج ماجستير متخصصة تستهدف الطلبة الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم وتحقيق التميز في مجالاتهم. تشمل ماجستير إدارة الأعمال (MBA)، وماجستير العلوم في الجودة وتميّز الأعمال (MSQBE)، وماجستير العلوم في القيادة والتطوير المؤسسي (MSLOD)، بالإضافة إلى ماجستير العلوم في تحليل الأعمال بتخصصي إدارة الذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات الضخمة (MSBA).

المنح الدراسية

وأكدت الكلية حرصها على دعم الطلاب الجامعيين في بداية رحلتهم الأكاديمية، وتشجيعهم على التميز في تحصيلهم العلمي، من خلال تقديم مجموعة من المنح الدراسية لطلبة البكالوريوس والماجستير التي تضمن لهم فرصًا أكاديمية متميزة. تشمل هذه المنح منحة التفوق الدراسي حيث يحق للطلبة الذين يحققون معدل لا يقل عن 95% في شهادة الثانوية العامة ودرجة 1400 في امتحان EmSAT اللغة الإنجليزية الحصول على تخفيض يصل إلى 50%، والطلبة الذين يحققون معدل لا يقل عن 90% في شهادة الثانوية العامة ودرجة 1250 في امتحان EmSAT للغة الإنجليزية الحصول على تخفيض يصل إلى 30%. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلبة الذين ينهون الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 85% ويحصلون على درجة 1250 في امتحان EmSAT للغة الإنجليزية يمكنهم الحصول على تخفيض يصل إلى 20%. تقدم هذه المنح بمراعاة شروط معينة تتمثل في محافظة الطالب على الأداء الأكاديمي المتميز خلال مسيرته الدراسية في الكلية. حيث تعبر هذه المنح الدراسية عن التزام الكلية بتقديم فرص دراسية متكاملة وداعمة للطلاب، مما يعزز فرصهم التعليمية ويساهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية بنجاح.