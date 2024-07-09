«حمدان بن محمد الذكية» تبدأ استقبال الترشيحات لجائزة التميّز

بدأت جامعة حمدان بن محمد الذكية، أمس، استقبال الترشيحات لجائزة التميّز في التعلّم الإلكتروني، وجائزة فايجنباوم للتميّز القيادي، وجائزة الباز للتميّز في الاستدامة المؤسسية.

وأوضحت جامعة حمدان بن محمد الذكية، في بيان صحافي أمس، أن الجوائز تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، وتكريم القيادة المتميّزة، والاحتفاء بالتقدّم الريادي في مجال التعلم الإلكتروني في العالم العربي، حيث كانت الجامعة الرائدة في إرساء معايير جديدة ومبتكرة لتكريم التميّز الأكاديمي والمهني، ما أسس تقاليد جديدة في التعليم العالي في المنطقة. وتستمر الجامعة في تعزيز مكانتها منارةً للابتكار والجودة، مؤكدة مرة أخرى ريادتها في تكريم الإنجازات البارزة في العالم.

وقال رئيس الجامعة، الدكتور منصور العور: «يُعدُّ التميّز أحد الأركان الأساسية لاستراتيجية الجامعة، وقد تجلى ذلك بوضوح في مبادراتها منذ إطلاق هذه الجوائز في دوراتها الأولى، كما نحرص في الجامعة على دعم التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، حيث نسعى من خلال تكريم الشخصيات والممارسات والمبادرات المستدامة والمتميزة إلى تعزيز توجّه الأفراد والمؤسسات نحو المزيد من الإنجاز والإبداع».

وأضاف: «إن هذه الجوائز ليست تكريماً وتقديراً لإنجازات الأفراد والمؤسسات في هذه المجالات المهمة فحسب، بل تعكس أيضاً التزام الجامعة الراسخ بتعزيز ثقافة التميّز والابتكار عبر مختلف قطاعات الاقتصاد والأعمال، ما يشكّل الأساس لمستقبل مستدام».