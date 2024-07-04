16 منحة دراسية تقدمها جامعة دبي للطلبة المواطنين والمقيمين

أعلنت جامعة دبي تقديم أكثر من 16 نوعاً من المنح الكاملة والجزئية للبرامج المختلفة بمرحلة البكالوريوس في كلية دبي للأعمال، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية القانون، للمتفوقين من طلبة الثانوية العامة من المواطنين والمقيمين، للعام الأكاديمي الجديد 2024-2025.

وفتحت الجامعة باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة هذه البرامج، وحددت الرقم المجاني 800863 للتواصل مع المتقدمين للتسجيل في البرامج والتخصصات المختلفة، مهنئة الطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين على نجاحهم وتفوقهم.

كما هنّأ رئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، الطلبة الجدد على نجاحهم وتفوقهم، ودعاهم للاطلاع على البرامج المتطورة للجامعة، والتخصصات التي تطرحها، والتي تتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، المعتمدة جميعها محلياً ودولياً، كما دعاهم لاختيار التخصصات التي تخدم وتواكب مهن المستقبل.

وأشار إلى أنه تم استحداث برامج جديدة منذ العام الجامعي الماضي، تضمنت في مرحلة البكالوريوس طرح ثلاثة برامج جديدة في مجال القانون وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي جميعها باللغة الإنجليزية، والتي تمثل مع البرامج الأخرى نقلة نوعية في مسيرة الجامعة.

وأشار إلى أن من أبرز المنح التي تقدمها الجامعة لمرحلة البكالوريوس، المنح الكاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمنح الكاملة التي يتم تقديمها للمواطنين لدراسة هندسة الاتصالات وهندسة الحاسوب والذكاء الاصطناعي، وكذلك المنح الجزئية للدراسة في برامج بكالوريوس الهندسة في التخصصات الأخرى، وتخفيض 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات 90% فأكثر في المرحلة الثانوية من داخل الدولة وخارجها، وأن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة، منها منحة وزارة التربية والتعليم، ومنحة لخمسة من الطلبة المتفوقين الحاصلين على 95% فأكثر، و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين، و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة، و20% لذوي الاحتياجات الخاصة، و35% لحاملي بطاقة إسعاد، ومن 15-30% لأصحاب بطاقات حماة الوطن وأبشر وفزعة ووفر، وموظفي الجامعة وغرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، مع إمكانية الدعم المادي من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين الذي أسسه مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، كما أن بعض الجهات الرسمية تقوم برعاية إحدى فئات هؤلاء الطلبة حسب استراتيجياتها.



