«اليازية»: أتطلع إلى هندسة الفضاء

أكدت الطالبة الإماراتية، اليازية حمدان راشد الشامسي، الحاصلة على المركز الأول في المسار العام من مدارس التكنولوجيا التطبيقية – بنات، أن والدتها هي من أبلغتها بتفوقها، وذلك بعد معرفتها بوجود اسمها ضمن أوائل الثانوية العامة لعام 2024 من تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس

الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، موضحة أنها شعرت بسعادة غامرة لا يمكن وصفها، خصوصاً أنها كانت تتوقع تفوقها ولكن لم تتوقع أن تدخل قائمة الطلبة الأوائل على الدولة.

وأكدت اليازية لـ«الإمارات اليوم» أنها سعيدة للغاية بالنجاح والتفوق اللذين حققتهما في مرحلتها الثانوية، موضحة أن هذا النجاح هو خطوة نحو المستقبل. وأضافت: «أتطلع لمُواصلة الدراسة وخدمة وطني في أي مجال أتخصص فيه خلال المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أن أبرز عوامل تحقيق النجاح والتفوق استمدتها من الكلمات التحفيزية والملهمة من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، خصوصاً أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «نحن شعب لا يرضى بغير المركز الأول»، كانت نصب أعينها طوال مشوارها الدراسي، وشكلت لها دافعاً وحافزاً كبيراً في الإصرار على التفوق، وأن تكون دائماً صاحبة المركز الأول.

وأشارت إلى أنها تفاضل في استكمال دراستها العليا، بين ثلاثة مجالات، الأول هو قسم هندسة الفضاء بتخصصاته المتعددة، والثاني، هو تقنية المعلومات، والتخصص الأخير هو الهندسة الميكانيكية.