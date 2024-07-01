عبدالله مخيمر "أوائل مسار المتقدم": أطمح في دراسة الطب البشري

نال الطالب عبد الله محمد مخيمر من رأس الخيمة، المراكز الأولى في قائمة أوائل الثانوية العامة في مسار المتقدم، من مدرسة رأس الخيمة بنين.

وقال لـ "الامارات اليوم" اهدي تفوقي إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وإلى أسرتي الكريمة الذين كانوا دافعاً لتفوقي وحافزاً بأن يكون اسمي من ضمن أوائل الدولة من خريجي الثانوية العامة دفعة 2024.

وأضاف أنه الفرحة الثانية في المنزل بعد شقيقته التي كانت من أوائل مسار المتقدم من دفعة خريجي الثانوية العامة 2021.

وذكر بأنه يطمح في دراسة الطب البشري لينفع به الإنسانية، موجهاً شكره للمدرسة التي ركزت على الاهتمام بدراسة الطلبة وتهيئة البيئة الدراسية المناسبة لهم عبر المراجعة والتدريب على نماذج الامتحانات، وتسخير طاقات المعلمين التي حفزته على الجد والاجتهاد طوال العام الدراسي.

كما ساهم حرصه على الاستذكار اليومي بمعدل ساعتين وتصل إلى أربع ساعات في أيام الامتحانات من تحقيق النجاح الذي طمح له.

وأعرب محمد مخيمر والد الطالب عبدالله عن سعاته بتفوق ابنه، مشيراً الى انه وأفراد الأسرة كانوا على يقين بتفوق ابنهم، وذلك لجده وتفوقه طوال الأعوام الدراسية الماضية.

كما أن أسرته ساهمت في تميزه من خلال توفير الأجواء المناسبة لتحفيزه المستمر للاجتهاد، باعتبار أن الثانوية العامة هي العتبة الأولى في سلم النجاح وتأسيس المستقبل المنشود.