314 مدرسة جديدة تنضم إلى مبادرة المدارس المستدامة

أعلنت هيئة البيئة في أبوظبي انضمام 314 مدرسة حكومية وخاصة جديدة لمبادرة المدارس المستدامة خلال العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المدارس المشاركة في المبادرة وصل إلى 552 مدرسة، فيما شارك 344 ألفاً و384 طالباً في الرحلات الميدانية العملية.

وقيّمت 153 مدرسة الأثر البيئي الخاص بها، وعملت على تمكين 29 ألفاً و700 طالب من الوصول إلى المجتمع، من خلال النوادي البيئية التي تعد أحد المكونات الرئيسة للمبادرة. وكانت الهيئة أطلقت مبادرة «المدارس المستدامة» المعترف بها دولياً في عام 2009، بهدف تعزيز ثقافة الاستدامة والممارسات الصديقة للبيئة في مدارس الإمارة، وتوجيه طلبة المدارس لقياس ومعالجة الأثر البيئي، وإلهامهم ليكونوا قادة التغيير، وتمكينهم من تحمّل المسؤولية المجتمعية في المستقبل.

وأشارت إلى مشاركة 213 ألفاً و469 طالباً في الرحلات الميدانية العملية، ووفرت الهيئة الدورات التدريبية والمواد المرجعية لـ4646 معلماً. كما تضمنت المبادرة تنفيذ 2081 مشروعاً للتوعية المجتمعية. وخلال مؤتمر «كوب 28» الذي أقيم نهاية العام الماضي في مدينة إكسبو بدبي، تعرّف 32 ألف زائر محلي ودولي إلى مبادرة المدارس المستدامة، وأهدافها وأهم إنجازاتها.

وقال المدير التنفيذي لقطاع إدارة المعلومات والعلوم والتوعية البيئية في الهيئة، أحمد باهارون، إن «الهيئة تعتمد نظام (النجوم الخضراء) لتقييم المدارس المشاركة في المبادرة بناء على أدائها، وهذا سيحفز المدارس الأخرى على اتباع نهج أكثر استباقية لتطوير المشاريع والمبادرات الهادفة إلى الحفاظ على البيئة، وتبني الأنشطة التي تحفز الطلاب على الاهتمام بقضايا الاستدامة».

. 213 ألفاً و469 طالباً شاركوا في الرحلات الميدانية العملية.