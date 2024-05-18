مدارس خاصة تُلزم ذوي الطلبة بتوقيع «تعهد» لإعادة التسجيل في العام الأكاديمي المقبل

ألزمت مدارس خاصة، ذوي الطلبة بالتوقيع على تعهد يتضمن 26 بنداً تحدد المهام والمسؤوليات والضوابط التي وضعتها الإدارات المدرسية للطلبة ولذويهم، لإعادة التسجيل بالعام الأكاديمي المقبل وضمان الالتزام بالسلوكيات الصائبة منذ اليوم الأول لانطلاق العام، فيما أكدت إدارات مدرسية أن الهدف من التعهد هو وضع إطار شامل للعلاقة بين ذوي الطلبة والإدارة المدرسية، لتوفير التنشئة السليمة لهم.

وضم تعهد ذوي الطلبة، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، 26 بنداً شملت الالتزام بسداد الأقساط المدرسية في تاريخها، والالتزام بإحضار الطلبة في الموعد المحدد للدوام واستلامهم في نهاية اليوم الدراسي، والالتزام التام بالزي المدرسي والرياضي، وعدم السماح للطالبات بعمل أي فتحات بالزي المدرسي، ومنع ارتداء الإكسسوار أو وضع مساحيق التجميل أو العدسات اللاصقة، ومنع اصطحاب الهواتف النقالة إلى المدرسة، إضافة إلى عدم إطالة الطلاب لشعرهم أو صبغه.

وتضمن التعهد منع التدخين منعاً باتاً داخل الحرم المدرسي أو في الحافلات المدرسية، ومنع دخول أي مأكولات أو مشروبات داخل الصفوف أو المبنى المدرسي، وعدم طلب أي أطعمة من خارج المدرسة، أو خروج أي طالب للشراء من المقصف أثناء الحصص، إضافة إلى منع إقامة أعياد الميلاد أو أي نوع من الحفلات الخاصة داخل المدرسة، كما يمنع اللعب بالزجاجات المائية أو إحضار العصائر الزجاجية.

وأشار التعهد إلى ضرورة الالتزام بموعد الحافلات المدرسية «للطلبة المشتركين في خدمات النقل»، وعدم السماح لأي طالب بتغيير الحافلة إلا بموافقة ولي الأمر، وإحضار جميع الأدوات المدرسية حسب متطلبات كل مادة وحسب الجدول المدرسي، وعدم خروج الطلبة بين الحصص، والخروج بنظام في نهاية الحصص الدراسية، ومنع وقوف الطلبة أمام أبواب المدرسة، والانتظار في الساحة الداخلية وعلى ولي الأمر الحضور داخل المدرسة لاستلام ابنه من المدرس المناوب.

وتم التأكيد في التعهد على أن أي تخريب أو إتلاف متعمد لأي من ممتلكات المدرسة يتكفل الطالب بإصلاحه، ومنع استئذان ولي الأمر للطالب بالتليفون نهائياً والالتزام بالحضور شخصياً إلى المدرسة لكتابة السبب مع التوقيع على خروج الطالب واستلامه، وفي حال غياب الطالب المتواصل والمتكرر ومن دون عذر يشطب اسمه نهائياً من السجل المدرسي ويحرم دخول الامتحان.

وأكدت المدارس في التعهد، أنها ستصادر أي هاتف يضبط مع الطالب ولن يرد إلا في نهاية العام الدراسي، كما لن يسمح بدخول الطلبة بعد الثامنة صباحاً إلا بحضور ولي الأمر، ولن يسمح بدخول أي طالبة أو طالب مخالف للزي مهما كانت الأسباب، كما سيتم فصل أي طالب يضبط معه أي من مستلزمات التدخين، أو يتلفظ بألفاظ نابية أو بكلمات منافية للآداب أو التطاول بأي شكل من الأشكال على أعضاء التدريس والإدارة.

وشددت على منع جلوس الطلبة داخل الفصول للأكل أو الشرب أثناء الفسحة والالتزام بحضور الطابور الصباحي، فيما لن تنتظر الحافلة أي طلبة متأخرين في الذهاب أو العودة، والجلوس في المقاعد المحددة والالتزام بالهدوء داخل الحافلات حفاظاً على سلامة الطلبة، إضافة إلى الحرص التام على الهدوء واليقظة أثناء الحصص وعدم إحداث أي شغب أو فوضى. ودعت المدارس في نهاية التعهد ذوي الطلبة، إلى التعاون مع إدارة المدرسة واحترام النظام والالتزام بالقوانين التعليمية، مشيرة إلى أن من يخالف التعهد سيعرض نفسه للمساءلة والتي تتضمن، التنبيه الشفوي، في المرة الأولى، والتنبيه الخطي في المرة الثانية، فيما سيتم بعد ذلك إصدار الإنذار الأول إلى ولي الأمر ويعقبه الإنذار الثاني والنهائي، حيث يكون ولي الأمر في هذه الحالة ملزماً بالتوقيع على طلب نقل أبنائه إلى مدرسة أخرى وعدم إعادة تسجيله للعام الدراسي التالي.

ميثاق أخلاقي للمعلمين

ألزمت المدارس الخاصة المعلمين بالتوقيع على ميثاق العمل الأخلاقي الذي يتضمن عدداً من المعايير الأخلاقية، تشمل توقير الدين الإسلامي، وتقدير الثقافة العربية وقيم المجتمع الإماراتي وأخلاقه وعاداته وتقاليده، وتقدير الثقافات الأخرى والتسامح معها، وتعزيز مناخ التسامح في المدرسة، وارتداء زي العمل الرسمي، والاحتفاظ بعلاقة مهنية طيبة مع جميع الطلبة، وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتوقير التربويين لذوي الطلبة والمجتمع المحلي، والتعاون معهم في إطار عملهم اليومي بغرض الارتقاء بمستوى تعليم الطلبة، والتقيد بتعليمات رؤسائهم المباشرين، والتزامهم بالتعاون مع زملائهم، لتحقيق مصلحة الطلبة والعمل التربوي، والتزام التربويين بالقوانين واللوائح الحكومية، والابتعاد عن سلوكيات أو مخالفات قانونية، ومنع التدخين في أماكن العمل، واستخدام الممتلكات والموارد المتوافرة في أداء الأعمال بكفاءة.