سؤال وجواب

س/ يتساءل ولي أمر طالب: هل يحق للمدرسة تحصيل الرسوم مقدماً؟

ج/ أكدت دائرة التعليم والمعرفة أنه يجوز للمدرسة استيفاء رسم تسجيل الطلبة، أو إعادة تسجيلهم خلال أربعة أشهر قبل بداية العام الدراسي، على أن يخصم لاحقاً من الرسوم المدرسية المعتمدة من المجلس، ولا يتجاوز هذا المبلغ 5% من قيمة الرسوم الدراسية المعتمدة.

وشددت على أنه يجب توفير إمكانية دفع الرسوم الدراسية على ثلاثة أقساط متساوية، على الأقل، ليتمكن أولياء الأمور من تغطية الرسوم المدرسية خلال العام الدراسي. ويجوز للمدرسة استيفاء أول قسط خلال شهر قبل بداية العام الدراسي، ويُحظر على المدرسة تقاضي أي ضمان مالي أو وديعة مالية.