«الإمارات للتعليم المدرسي» ترفع جاهزية المدارس الحكومية إلى 93%

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن أكثر من 7000 موظف وإداري ومهندس وإشرافي تعاملوا مع عدد من الأضرار المتفاوتة ببعض المدارس الحكومية، بسبب الأحوال الجوية التي شهدتها الدولة، أخيراً، وأكدت المؤسسة أنها تمكنت خلال خمسة أيام فقط من رفع جاهزية استقبال الطلبة من 10% إلى 93% في مختلف المدارس الحكومية، وتأمين عودة الطلبة والكوادر التدريسية إلى مدارسهم وفق أعلى معايير السلامة والأمان.

وأكد مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، المهندس محمد القاسم، خلال زيارته لعدد من المدارس الحكومية لتفقد سير العمل، جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وتوجيهاتها ومتابعتها المستمرة وتقديمها جميع سبل الدعم والإمكانات اللازمة للتعامل مع ما نتج عن الحالة الجوية الاستثنائية التي أثرت في الدولة خلال الفترة الماضية، بما يضمن سلامة الجميع. وأشاد بجهود فرق المؤسسة التي عملت منذ اللحظة الأولى بشكل استباقي للتعامل مع الحالة الجوية، حيث قامت المؤسسة بتشكيل فرق ولجان لدراسة وضع المدارس، ووضع خطة للمدارس المتضررة، وتشكيل فريق من المهندسين وفرق الصيانة لزيارة المدارس من أجل العمل على رفع جاهزيتها لاستقبال الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية في أسرع وقت.

وبيّن أن سلامة الطلبة والكوادر التربوية تُعدُّ على رأس أولويات المؤسسة، حيث عملت الفرق على تأمين سلامة الطلبة وجميع العاملين عبر تفعيل أنظمة الدراسة والعمل عن بُعد فيما كانت فرق العمل المعنية موجودة في الميدان للتعامل مع أي تحديات تمهيداً لانتظام الدراسة في المدارس الحكومية كافة.

وتوجه بالشكر والتقدير لجميع الفرق والشركاء من مختلف الجهات الذين عملوا في ظل هذه الظروف الاستثنائية لتأمين سلامة الطلبة والكوادر التربوية والتعليمية وجميع العاملين في الميدان التعليمي.