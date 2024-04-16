تأخر الكتب يدفع مدارس للاعتماد على «النسخ الإلكترونية»

أفاد مديرو مدارس خاصة في الشارقة وعجمان، بأن هناك تأخيراً في تسليم الكتب الدراسية للمنهاج الوزاري، بسبب تأخر تسلّمها من الجهات المعنية، متوقعين تسلّمها في نهاية الأسبوع الجاري.

وقالوا إن المدارس لجأت إلى الكتب الإلكترونية، حتى يتسنى للمعلمين الانتهاء من المنهاج في الموعد، لاسيما أن الفصل الدراسي الثالث يُعد الأقصر، مقارنة بالفصلين الأول والثاني.

وأضافوا أن نسب الحضور خلال اليوم الأول من الفصل الثالث بلغت نحو 90%، موزعة على مختلف المراحل الدراسية.

وتفصيلاً، قال مالك ومدير مؤسسة الشعلة التعليمية، إبراهيم بركة، إن كتب الفصل الثالث لم تسلم للطلبة بعد، بسبب تأخر وصولها من الجهة المعنية.

ورجح تسليمها في نهاية الأسبوع الجاري، مضيفاً أن المعلمين بدؤوا بتدريس مناهج الفصل الثالث منذ اليوم الأول، حتى يتسنى الانتهاء من المناهج سريعاً قبل نهاية العام الدراسي.

ولفت إلى أن المدرسة أبلغت ذوي الطلبة بأنه سيتم تسجيل أي طالب يتأخر عن موعد الطابور (7:20 صباحاً) متأخراً، ما يؤثر في درجات السلوك الخاصة به، فيما لن يتم استقبال أي طالب داخل المدرسة بعد الساعة 7:50 صباحاً، موضحاً أن المدرسة ستعلن نتائج الفصل الثاني خلال الأسبوع الجاري، بحيث يستطيع الطالب وولي الأمر استخراجها من خلال برنامج الدرجات الخاص بالوزارة.

وتابع أن المدرسة استأنفت خدمة المواصلات المدرسية للطلبة المسجلين بها كالمعتاد منذ اليوم الأول من الفصل الثالث، حيث حددت عدداً من النقاط السلوكية الواجب اتباعها داخل الحافلات، على أن يكون من حق المدرسة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حال عدم تقيد الطالب بالتعليمات، ومنها إلغاء خدمة المواصلات عنه.

وقدر نسبة الحضور بين طلبة المراحل الدراسية المختلفة في اليوم الأول، بما يراوح بين 75 و95%.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة مدرسة فيكتوريا البريطانية، أمين النظامي، تسليم الطلبة الكتب، مشيراً إلى أنها تأتي من الخارج.

وقال إن نسبة الحضور في مدرسته بلغت 99% خلال اليوم الأول، حيث وضعت المدرسة نظاماً واضحاً يحدد خطة العمل طوال الفصل الدراسي.

بدورها، أكدت مديرة مدرسة النور الدولية، وفاء عيوش، أن المدرسة لم تتسلم الكتب الدراسية بالكامل، من مراكز التوزيع، لكنها بدأت بتدريس المناهج الجديدة للصفوف المختلفة من خلال الكتب الإلكترونية.

ولفتت إلى إجراء بعض المعلمين مراجعات للطلبة حتى يعودوا بقوة لاستئناف البرامج الدراسية، فضلاً عن مراجعة معايير سلامة الحافلات في المدرسة.

وقدرت نسبة الحضور في اليوم الأول بما يقارب 95%، لافتة إلى أن المدرسة ملتزمة خطة الوزارة بالنسبة للمناهج المحددة منذ اليوم الأول، بدءاً من استقبال الطلبة، خاصةً للمراحل الأدنى، ثم البدء مباشرة في مناهج الفصل الثالث.

وعزت مديرة مدرسة النعيمية في عجمان، رشا محمود إبراهيم، تأخر وصول الكتب وتسليمها إلى الطلبة لعدم وصولها من مراكز التوزيع. وأضافت أن نسبة الحضور في الصفوف الدراسية بلغت تقريباً 88%، لافتة إلى أن اليوم الدراسي الأول كان تمهيدياً للطلبة، وشهد إجراء مراجعات مختلفة، فضلاً عن الاعتماد على الكتب الإلكترونية داخل الفصول، إلى حين تسليم الطلبة الكتب الدراسية كاملة.

وذكر مسؤول إداري في مدرسة الحكمة بعجمان، أن نسبة الحضور في اليوم الأول تجاوزت الـ90%، مشيراً إلى أن المدرسة استقبلت الطلبة ببرنامج «فرحة عيد»، حيث حفّزتهم على الحضور من خلال رسائل على مجموعات أولياء الأمور للمشاركة في الحفل.

وأكد أن معلمي المدرسة بدؤوا بتدريس مناهج الفصل الثالث مباشرة، نظراً لضيق الوقت وقِصر مدة الفصل، إلا أنه لم يتسن تسليم الكتب للطلبة بسبب تأخر وصولها للمدرسة.