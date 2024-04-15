مدارس خاصة تدعو الطلبة إلى الالتزام بالدوام

أكدت إدارات مدارس خاصة في الشارقة لـ«الإمارات اليوم» أنها أكملت استعداداتها لاستقبال الطلبة مع انطلاقة الفصل الدراسي الثالث، مشيرة إلى أنها وفّرت الكتب الدراسية والحافلات، إضافة إلى الجوانب التنظيمية الأخرى، للتأكد من توفير العوامل التي تساعد الطلبة على تلقي تعليم متكامل.

وحثت الإدارات طلبتها، عبر رسائل نصيّة موجهة إلى ذويهم، على الالتزام بالدوام المدرسي بعد الإجازة الطويلة، حتى يتسنى للمعلمين إكمال المناهج، ولا يتأثر تحصيلهم الدراسي سلباً نتيجة الغياب.

كما حددت لائحة سلوك لتطبيقها على الطلبة المتغيبين دون عُذر مقبول، لاسيما أن الطلبة يختتمون مناهجهم الدراسية خلال الفصل الثالث، وهو ما يستدعي تكثيف العمل لضمان إنهائها في موعدها.

وأكدت أنها جهّزت الحافلات المدرسية لبدء الفصل الجديد، لافتة إلى إتمام إجراءات الصيانة، وتنظيم دورات تدريبية لتوعية السائقين، إضافة إلى تجهيز الفصول بالجوانب اللوجستية التي تساعد على ضمان سير العملية التعليمية بسلاسة.

وقال مدير مدرسة المعرفة الدولية في الشارقة، سامر سرحان، إن المدرسة اختتمت استعداداتها لاستقبال الطلبة، حيث انتهت من تجهيز الفصول بالشاشات الرقمية، وتأكدت من انتظام الكادر التعليمي، وأجرت الصيانة الدورية للحافلات لضمان انطلاقة مثالية للفصل الدراسي الجديد. كما وفّرت الكتب الدراسية الخاصة بالفصل الثالث للمنهاجين الأميركي والبريطاني، لتمكين المعلمين من البدء في تدريسها لطلابهم مباشرة.

ولفت إلى أن الإدارة أجرت الصيانة الدورية لمرافق وأجهزة المدرسة كافة.

كما أنهت استعداداتها لاستقبال امتحانات البورد للقسم البريطاني، وامتحانات الـAp وهي (المسار المتقدم)، باعتبارها امتحانات رسمية تأتي من الخارج وتجرى داخل المدرسة.

وحث الطلبة على الالتزام بالدوام المدرسي، للاستفادة من الحصص الدراسية، لافتاً إلى إعداد لائحة سلوك لتطبيقها على المتغيبين منهم.

وأكد مدير عام المدارس الأهلية الخيرية، الدكتور ماهر حطاب، جاهزية المبنى المدرسي والأمور التقنية، المتمثلة في توفير الإنترنت، لتقديم خدمة «التعليم عن بُعد» عند الحاجة إليها، إضافة إلى التأكد من جاهزية الحافلات.

وقال إن الإدارة تواصلت مع ذوي الطلبة لحث أبنائهم على الالتزام بالدوام المدرسي، خصوصاً أن هذا الفصل قصير نسبياً، مع التأكيد على توفير احتياجاتهم من القرطاسية ووسائل التعلم الأخرى.

وتطرق إلى تدريب المعلمين في أيام السبت، خلال الفصل الدراسي الثالث، عبر برنامج تدريبي مخصص لهم، وفق متطلبات هيئة الرقابة المدرسية، لرفع مستوى الكادر التعليمي.

بدورها، ذكرت مديرة مدرسة الإبداع العلمي الدولية، فرع مويلح، سمر خالد مراد، أن الإدارة المدرسية أنهت استعداداتها وعملت خلال الأيام الماضية على توفير الكتب.

وقالت إن إدارة المدرسة وفّرت كتيبات مراجعة للطلبة قبل إجازة الفصل الثاني، لمن يرغب في استخدامها، حتى تكون المفاهيم الأكاديمية حاضرة في أذهانهم مع بداية الفصل الثالث، مشيرة إلى مراجعة الخطط الأكاديمية والتأكد من إجراء الصيانة الدورية والتعقيم والترتيب للصفوف والملاعب والمرافق المدرسية كافة.

وقالت إن المدرسة تأكدت من جاهزية الحافلات المدرسية، وتواصلت مع ذوي الطلبة لتذكيرهم بمواعيد الدوام، والتأكيد على التزامهم به. وتأكدت أيضاً من جاهزية غرف المعلمين حتى تكون بيئة مُحفزة لهم باعتبارهم عنصراً رئيساً في العملية التعليمية.

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