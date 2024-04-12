4 مراحل لتدريب 1000 مواطن للعمل في «التعليم الخاص»

أفاد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، بأن البرنامج التأهيلي «معلمين» الذي يهدف إلى تطوير الكوادر الإماراتية في قطاع التعليم، يشمل عدداً من البرامج التدريبية والتخصصية المطلوبة في سوق العمل موجهة للمواطنين الباحثين عن عمل، كما يتضمن برامج ترخيص مهني معتمدة لتأهيلهم للعمل في قطاع التعليم الخاص، وذلك تعزيزاً لمسيرة التعليم الذي يُعد أحد القطاعات ذات الأولوية لحكومة الإمارات.

وأكد المجلس في منشورات إرشادية بثها على صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أن برنامج «معلمين» يوفر التأهيل اللازم للمواطنين الراغبين في العمل بالقطاع التعليمي الخاص، حيث يتيح للمواطن الفرصة للانضمام إلى هذا القطاع الرائد عبر أربع مراحل لتدريب وتأهيل 1000 من الشباب المواطنين الحاصلين على شهادة البكالوريوس لمهن المعلمين والمهن المدرسية، للعمل في القطاع التعليمي الخاص ليكونوا من «بناة الأجيال». وأوضح المجلس أن المرحلة التدريبية الأولى، تستهدف مهناً إدارية وأخرى مدرسية وتعليمية، تشمل «معلمي اللغة العربية لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ومعلمي التربية الإسلامية، والاجتماعيات والتربية الوطنية»، فيما تتضمن المرحلة الثانية، مهناً تعليمية، تشمل «رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية»، بينما تشمل المرحلة الثالثة، المهن التعليمية الخاصة بمعلمي الاحتياجات الخاصة وأخصائيي التوجيه والإرشاد التربوي، وأخيراً تختص المرحلة الرابعة بمهن القيادات التعليمية، وتشمل «اللغة العربية» لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

مهارات ومعايير

ووفقاً لـ«نافس» فإن برنامج «معلمين» يعمل على تزويد كل من المعلمين الجدد والمشتركين، بالمهارات والمعرفة الضرورية للالتزام بمعايير التعليم في الدولة، كما يركز على معايير عدة للتعليم، منها «السلوك المهني»، المتمثل في الالتزام بتراث الدولة وقيمها الثقافية، والأخلاقيات الشخصية والمهنية، مثل النزاهة والاحترام والعدالة والالتزام، والامتثال للمتطلبات التشريعية والتنظيمية، ومواءمة التخطيط والتدريس مع الرؤية والتطلعات التعليمية لدولة الإمارات، وتنفيذ السياسات والإجراءات المدرسية التي تحمي السلامة الجسدية والعاطفية والنفسية للمتعلمين.

وأفاد بأن برنامج «معلمين» يطبق نهج «التعلم المدمج» الذي يجمع بين نظامي الجلسات الحضورية والدراسة الذاتية عبر الإنترنت، والعمل عن بُعد بشكل مستقل في أوضاع فردية وجماعية، لافتاً إلى أن محاضرات البرنامج تتواصل على مدى 12 أسبوعاً بمعدل جلسة واحدة حضورية، وجلسة أخرى عن بُعد (عبر الإنترنت) أسبوعياً.

التزامات

وأوضح مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن هناك التزامات عدة يتعهد المواطن الذي يشارك في برنامج «معلمين» بالإيفاء بها، تشمل مراعاة الشروط العامة لانتفاع الكوادر الإماراتية من البرامج والمبادرات المقدمة من «نافس»، وتوفير المستندات والبيانات واستكمال الإجراءات المطلوبة للتسجيل في البرنامج من الجهات التدريبية، والعمل أثناء فترة البرنامج وفقاً للأنظمة واللوائح والمعايير الإرشادية الخاصة بالجهة التدريبية، إضافة إلى الالتزام بحضور الاجتماعات وورش العمل الإلزامية التي تعقد في إطار البرنامج في الموعد المخصص الذي تحدده الجهة التدريبية.

وأضاف أن قائمة الالتزامات تتضمن، أيضاً، استيفاء الكادر المواطن متطلبات حضور البرنامج، وبذل الجهود المطلوبة لتحقيق أهداف التعلم التي تحددها الجهة التدريبية، وإبلاغ الجهات التدريبية فوراً في حال الغياب عن البرنامج مع بيان أسبابه، وإبلاغ الجهات التدريبية فوراً في حال الانسحاب من البرنامج مع بيان أسبابه، فضلاً عن الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات، وأخيراً التعامل مع الزملاء والعاملين في الجهة التدريبية بحدود اللباقة والأدب.

ولفت المجلس إلى أن الكوادر المواطنة الراغبة في الاستفادة من البرنامج توقع على تعهد يفيد باطلاعها على الشروط والأحكام كافة، وفي مقدمتها الالتزام بسداد كلفة البرنامج التي تحددها الجهات، في حال الإخلال بأي من الاشتراطات المفروضة، (مثل الغياب أو الانسحاب من البرنامج الذي تم إلحاقه به، دون عذر مقبول).

خطوات التقديم

ذكر مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، أن التقدم بطلبات التسجيل في برنامج «معلمين»، يتضمن عدداً من الخطوات والإجراءات، تبدأ بتسجيل دخول المنصة الإلكترونية الرسمية لبرنامج «نافس» باستخدام الهوية الرقمية، ثم اختيار «برنامج كفاءات»، أسفل الصفحة، والولوج إلى رابط «اكتشف برامج المواهب»، والبدء في تصفح «برامج التأهيل والتمكين» كباحث عن عمل، ثم الضغط على رابط برنامج «معلمين»، والبدء باستعراض البرامج التدريبية المخصصة للباحثين عن عمل، يليه الضغط على رابط «قدّم هنا»، والموافقة على تنبيه يفيد بإمكانية التقديم لبرنامج واحد فقط، وأخيراً الضغط على «تقديم الطلب».

. «معلمين» يشمل برامج تدريبية وتخصصية مطلوبة في سوق العمل.