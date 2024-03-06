4 معايير لتسجيل الطلبة في مدارس الأجيال للعام الأكاديمي المقبل

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أربعة معايير في دليل ولي الأمر، للتسجيل في المدارس الحكومية للعام الأكاديمي 2024-2025، الأول: منح الأولوية للطلبة الموجودين حالياً في نموذج المدارس المطبقة لمدارس الأجيال والراغبين بالانتقال، والثاني: تسجيل الطلبة الذين لديهم أخ أو أخت في المدرسة، الثالث: تسجيل الطلبة الذين يقع سكنهم ضمن النطاق الجغرافي للمدرسة، والرابع: عدم أحقية الطلبة المقبولين في إحدى مدارس الأجيال تقديم طلب الانتقال لمدرسة أخرى تابعة لمدارس الأجيال إلا بعد فصلين دراسيين، ويُستثنى من ذلك (صاحب الظروف الاستثنائية)، وليس هناك أي رسوم إضافية على أولياء الأمور، وذلك لأن المؤسسة تتكفل بجميع مصاريف التشغيل ورسوم الطلبة.

وأوضح الدليل عدم توفير الحافلات المدرسية لأي من المُلتحقين بمدارس الأجيال في حال أن الطالب أو الطالبة من خارج النطاق الجغرافي للمدرسة، وعلى أولياء الأمور توفير وسائل النقل الخاصة لأولادهم.

ويتم التسجيل للطلبة المواطنين وأبناء المواطنات للالتحاق بالمدارس المطبقة لنموذج مدارس الأجيال سواء للمسجلين مسبقاً في مدارس الحلقة الأولى ورياض الأطفال الحكومية أو الخاصة، بحسب توافر المقاعد الدراسية، ووفقاً للشروط.

وذكر الدليل أن مدارس الأجيال ‏هي نموذج تعليمي مبتكر تحت مظلة التعليم الحكومي يجمع بين المنهاج الوطني والمنتج الأميركي، وقامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي باختيار مجموعة من مدارس الحلقة الأولى على مستوى الدولة، ليتم تشغيلها من خلال مزودي خدمات تعليمية لهم خبرات عريقة في مجال المناهج الدولية. ‏ وبدأت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بتطبيق نموذج مدارس الأجيال في 10 مدارس حكومية حلقة أولى مع بداية العام الدراسي 2022-2023، ثم تمت إضافة ثماني مدارس حكومية حلقة أولى في العام الدراسي 2023-2024، وتتولى ثلاث مؤسسات تعليمية ذات خبرة من القطاع الخاص تشغيلها، وهي «تعليم» و«بووم» و«الدار للتعليم»، وذلك تحت إشراف ومتابعة من قبل المؤسسة.

وتضمن الدليل الخطوات الإجرائية للتسجيل في مدارس الأجيال، بدءاً من زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة ثم اختيار خدمة تسجيل وقبول الطالب في مدرسة حكومية، وتعبئة النموذج من قبل ولي الأمر، وعلى مقدم الطلب القيام بمتابعة مستمرة، لمعرفة حالة الطلب.

وأشارت المؤسسة إلى أن الاعتماد الأولي يكون عن طريق إدارة شؤون الطلبة في المؤسسة، بعد التأكد من استيفاء الطالب شروط القبول وتوافر الشواغر، ومن ثم الاعتماد النهائي يكون من قبل قطاع الفروع المدرسية قسم شؤون الطلبة وإدارة مشروع مدارس الأجيال في المؤسسة، وذلك بعد استكمال جميع بيانات الطلبة أثناء فترات التسجيل المعلن عنها.