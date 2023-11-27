365.6 ألف طالب وطالبة في المدارس الخاصة بدبي

أظهر تقرير «قفزة غير مسبوقة.. النمو والجودة في المدارس الخاصة بدبي 2023-2024»، الصادر عن هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، تسجيل القطاع معدلات نمو تجاوزت الضعف في أعداد الطلبة الملتحقين بالمدارس منذ تأسيس الهيئة في عام 2007، إضافة إلى مضاعفة أعداد الطلبة الذين يتلقون تعليماً جيداً أو أفضل في الفترة ذاتها، وذلك بعد أن كشفت الهيئة، أخيراً، عن تحقيق المدارس الخاصة في دبي زيادة غير مسبوقة في أعداد طلبتها العام الدراسي الجاري، بنسبة قياسية بلغت 12% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الدراسي الماضي.

وبحسب التقرير، فقد بلغ إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالمدارس الخاصة في دبي العام الدراسي الجاري 365 ألفاً و572 طالباً وطالبة، ما يعادل أكثر من ضعف عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة بدبي في العام الدراسي 2007-2008، والبالغ عددهم 158 ألفاً و504 طلاب وطالبات.

ولفت التقرير إلى تسجيل المدارس الخاصة زيادة في أعدادها من 136 مدرسة في عام 2007 إلى 220 مدرسة العام الدراسي الجاري، من بينها خمس مدارس خاصة جديدة.

وأوضح التقرير أن جودة التعليم الذي يتلقاه طلبة المدارس الخاصة في دبي شهدت تحسناً ملحوظاً مستمراً، منذ تأسيس الهيئة في عام 2007، إذ تضاعفت نسبة الطلبة الذين يتلقون تعليماً في المدارس ضمن فئة «جيد» أو أفضل، لتصل نسبتهم العام الدراسي الماضي إلى 77% مقارنة بنسبة 30% في الدورة الأولى من عمليات الرقابة المدرسية بدبي في العام الدراسي 2008-2009.

وقال مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية، الدكتور عبدالله الكرم: «تحظى إمارة دبي بالتقدير المتزايد للتنوع والتميز في قطاع مدارسها الخاصة، إذ تُبيِّن أحدث البيانات حجم التقدم الذي أحرزته المدارس الخاصة فيها منذ عام 2007، ما يعد مؤشراً قوياً على قدرة مدارسنا على مواصلة تحقيق المزيد في المستقبل، بما يواكب مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي في غضون السنوات الـ10 المقبلة، ووضع دبي كواحدة من أفضل المدن العالمية في العالم». وأضاف: «نحن ممتنون للقيادات المدرسية والمعلمين لدورهم الكبير في الارتقاء بجودة التعليم في دبي، وإسهاماتهم في تعزيز مكانة مدينتنا وجهة دولية مرموقة للتعليم المتميز».

ولفت التقرير إلى استمرار دبي في تنويع المناهج الدراسية المتاحة من خلال مدارسها الخاصة، بإجمالي 17 منهاجاً، ما يبرز التزام الإمارة توفير خيارات تعليمية متنوعة لأولياء الأمور تستند إلى الجودة بمعايير عالمية.

وأوضح أن المنهاج البريطاني يأتي في المرتبة الأولى، من حيث عدد الطلبة، والاختيار الأفضل للعائلات، إذ يلتحق به أكثر من ثلث عدد الطلبة، بواقع 36% من إجمالي عدد الطلبة في المدارس الخاصة بدبي، يليه المنهاج الهندي بنسبة 26% من الطلبة، يليه المنهاج الأميركي بنسبة 15%، ومنهاج البكالوريا الدولية بنسبة 7%، إضافة إلى منهاج وزارة التربية والتعليم بنسبة 4%.

ويأتي تقرير «قفزة غير مسبوقة.. النمو والجودة في المدارس الخاصة بدبي 2023-2024» ضمن مبادرة الهيئة لإطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين به بالتحديثات كافة حوله، والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية دورياً.

من التقرير

• 220 مدرسة خاصة في دبي، و17 منهاجاً تعليمياً متنوعاً.

• 5 مدارس خاصة جديدة العام الدراسي الجاري.

• 17 ألفاً و257 طالباً وطالبة من أصحاب الهمم.

• 186 جنسية وثقافة.