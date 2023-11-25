مدارس خاصة تجري حصص تقوية «عن بُعد»

قررت مدارس خاصة في الإمارات الشمالية إجراء حصص تقوية «عن بُعد» في مختلف المواد الدراسية ويومياً خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، بهدف الإجابة عن الأسئلة الصعبة التي تواجه الطلبة، وشرح المواد المقرر في الامتحانات، بهدف الحد من لجوء الطلبة إلى الدروس الخصوصية، ورفع مستواهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول. وأفادت مدارس خاصة بأنها تلقت طلبات من ذوي الطلبة تتعلق بإجراء حصص تقوية لأبنائهم في مواد دراسية للحد من لجوئهم إلى دروس التقوية، خصوصاً أنهم يواجهون صعوبات في مواد الرياضيات والكيمياء والفيزياء.

وأضافت أن الإدارات المدرسية وضعت خطة لإجراء حصص تقوية ليلة كل امتحان من امتحانات الفصل الدراسي الأول في المواد التي يواجهون فيها صعوبات، بحيث يقوم كل معلم مادة بإجراء حصة تقوية للطلبة بين الساعة السادسة والثامنة مساءً ولساعتين، يتم من خلالها مراجعة الدروس المقررة في امتحانات الفصل الدراسي الأول، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الطلبة، وتبسيط الأسئلة المعقدة لهم.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل أسماء الطلبة الراغبين في المشاركة في حصص التقوية (عن بعد)، لأن الحصص ستكون اختيارية وليست إجبارية، وأنه سيتم تسجيل أسماء الطلبة الحاضرين من أجل إجراء دراسة شاملة في نهاية الفصل الدراسي الأول، ومقارنة الطلبة المشاركين فيها بدرجاتهم في الامتحانات مع مستواهم التعليمي، لقياس مدى استفادتهم من الحصص «عن بعد»، ودراسة جدوى استمرارية تلك الحصص على مدار العام الدراسي.

وذكرت مدارس خاصة، أن الهدف من حصص التقوية «عن بعد» الاستجابة لطلب ذوي الطلبة، والحد من الدروس الخصوصية، ورفع مستوى الطلبة، وإعطاء ذوي الطلبة الثقة بالإدارات المدرسية ومدى اهتمامها بأبنائهم.

ولفتت إلى أن الحصص الدراسية «عن بعد» تشمل مواد اللغتين العربية والإنجليزية، والرياضيات والكيمياء والفيزياء، باعتبارها مواد أساسية، وبعضها يحتوي على مصطلحات علمية يجب تبسيطها وشرحها أكثر من مرة لبعض الطلبة لفهمها، مضيفة أنه سيتم شرح الدروس المقررة في امتحانات الفصل الدراسي الأول وكل ما درسه الطلبة منذ بداية العام الدراسي، كما سيتم شرح مهارات متعلقة بالإجابة عن أسئلة الامتحانات بشكل نموذجي، من أجل تحصيل الطلبة درجات كاملة في الامتحانات.

وأوضحت أن زمن حصص التقوية «عن بعد» (ساعتين) كافٍ لشرح كل مادة دراسية والتفاعل مع الطلاب والإجابة عن أسئلتهم، وأنه في حال قرر المعلم تمديدها لوقت إضافي بناءً على تفاعل الطلبة وتراكم الأسئلة، فإنه سيتم تمديدها من أجل حصول الطلبة على جميع المعلومات الكافية قبل الذهاب للامتحان في اليوم التالي.