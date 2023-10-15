ذوو طلبة يشكون سوء تكييف الحافلات

شكا أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة بالشارقة، تعرض أبنائهم لحالات من الإنهاك الحراري، بسبب تعطل التكييف داخل حافلاتهم، خصوصاً أثناء عودتهم من المدارس بعد الظهر.

وأشاروا إلى أن هناك حافلات مدرسية تعاني تكدس الطلاب داخلها، وما يستتبعه من حرمان طلبة أصغر سناً الجلوس على المقاعد، إضافة إلى تكرار حالات «التنمر» من بعض الطلبة.

وتفصيلاً، شكا ولي أمر ثلاثة طلاب، صابر محمد،

تعطل المكيفات داخل الحافلة المدرسية، الأمر الذي يتسبب في عودة الأطفال إلى المنزل مصابين بالإجهاد الحراري واحمرار الوجه، فضلاً عن رفضهم الذهاب إلى المدرسة بسبب رحلة الحافلة ذهاباً وإياباً في ظل تكدس الطلاب. وقال: «ندفع رسوماً تبلغ 4000 درهم لكل طالب بعد زيادة الرسوم هذا العام، أي 12 ألف درهم للأطفال الثلاثة، ورغم ذلك لا نتلقى خدمة جيدة، بل نرى أن الحافلات تتسبب في عزوف الأبناء عن الرغبة في الذهاب إلى المدرسة».

وأوضح ولي أمر، مصطفى سعيد، أن تعطل المكيفات يتصدر أزمات الطلاب داخل الحافلات، وهو الأمر الذي تتبعه شكاوى الأطفال من رائحة الحافلة، على الرغم من سدادنا رسوماً تتجاوز 4000 درهم للطالب، مضيفاً أن من بين المشكلات التي تواجه الأطفال تكدس الطلبة داخل الحافلات، وما يتبعه من مضايقات للأطفال الأصغر سناً.

وتابع أن المضايقات تتمثل في رغبة طلبة في حجز مقاعد الحافلة لأنفسهم، وعدم السماح لغيرهم باستخدامها، إضافة إلى تنمر بعضهم على الآخرين، ما يعرّضهم للضرر النفسي، والرغبة في العزوف عن استخدام الحافلات للتوجه إلى المدرسة.

وأكدت ولية أمر، مروة ناصر، أنها شكت لمشرفة الحافلة بشأن تعطل المكيف، إلا أنها أخبرتها بأن المروحة تعمل، مشيرة إلى أنها أبدت لها اعتراضها، لاسيما أنها تسدد رسوماً باهظة للحافلات، ورغم ذلك لا تجد خدمة مناسبة، ثم تقدمت بشكوى لإدارة المدرسة، وبعد البت فيها تم إصلاح العطل، ثم عادت المكيفات إلى التعطل مرة أخرى.

وذكرت ولية أمر طالبتين، نور محمود، أن ابنتيها شكتا تعطل المكيف داخل الحافلة المدرسية، وهو الأمر الذي يتسبب في معاناتهما مع رحلة الحافلة المدرسية لمدة ساعة كاملة، خصوصاً أن الطقس لايزال صيفياً حتى الآن، داعية الإدارات المدرسية إلى معالجة مثل تلك الأعطال بصورة عاجلة، منعاً لإصابة الطلبة بالإجهاد الحراري.

بدورها، أكدت إدارات مدرسية لـ«الإمارات اليوم»، أنها تحرص على توفير الصيانة بصورة مستمرة للحافلات المدرسية، بما فيها المكيفات، حتى لا يتضرر الطلبة من رحلات الذهاب والعودة، وفي حال رصد أي تعطل خلال رحلة مدرسية، تتم معالجة العطل بصورة عاجلة حتى لا يتضرر الطلاب.

وأوضحت أنهم ملتزمون بقرارات هيئة الشارقة للتعليم الخاص بشأن سلامة الحافلات المدرسية، فضلاً عن مراعاة ترك مسافات داخل الحافلات بين الطلبة لمنع التكدس، باعتباره أمراً مخالفاً للائحة تنظيم نشاط النقل المدرسي، التي أقرتها هيئة الشارقة للتعليم الخاص، مؤكدين حرصهم على الالتزام باللائحة واشتراطاتها وضوابطها.

• التكدس داخل الحافلات يعرّض الطلبة للضرر الصحي والنفسي.

• مدارس: «نراعي ترك مسافات بين الطلبة داخل الحافلات لمنع الازدحام».