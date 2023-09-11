6 إجراءات محظورة على المدارس تجاه الطلبة

أكدت الحكومة الرقمية أن لائحة إدارة سلوك الطلبة تطبق على جميع مؤسسات التعليم العام في الإمارات، من الصف الثالث الأساسي إلى الصف الثاني عشر، والدارسين في التعليم المستمر.

وأشارت إلى أن لائحة إدارة سلوك الطلبة تهدف إلى تحقيق مبادئ المدرسة الإماراتية، المتمثلة في غرس وتعزيز الأخلاق الحميدة، وممارسة السلوك الإيجابي.

ونبهت الحكومة الرقمية إلى أنه بناء على اللائحة، فإنه يحظر على العاملين في المدرسة ممارسة عدد من الإجراءات عند التعامل مع الطلبة، منها العقاب البدني بأنواعه وأشكاله وصوره كافة، والحرمان من تناول الوجبات الغذائية، واستفزاز الطالب أو السخرية منه، منع الطالب من قضاء الحاجة، تقييد حرية الطالب أو حجزه في المدرسة، وتخفيض الدرجات في المواد الدراسية أو التهديد بذلك.

وبيّنت ضوابط تطبيق الإجراءات بحق الطالب، إذ يتم التعامل مع الطالب على أساس احترام شخصيته ومشاعره وفق مجموعة ضوابط، منها: تجنب القسوة والإيذاء النفسي والتجريح والإهانة والتهكم، وعدم التعميم في تطبيق الإجراءات على الصف أو المدرسة لخطأ ارتكبه أحد الطلبة، وتحقيق العدل والمساواة في المعاملة بين الطلبة، والحذر من تطبيق أي عقوبة على الطالب دون النظر إلى قيام المدرسة بمسؤولياتها الوقائية وتوثيقها، والحفاظ على خصوصية الطالب وعدم التشهير به.

وبيّنت آلية التعامل مع المخالفات، إذ يتم الحسم من درجة السلوك، حسب المخالفات المبينة: فإذا كانت من الدرجة الأولى (البسيطة)، تحسم أربع درجات. وإذا كانت من الدرجة الثانية (متوسطة الخطورة)، تحسم ثماني درجات، وإذا كانت من الدرجة الثالثة (الخطرة) فتحسم 12 درجة، وإذا كانت من الدرجة الرابعة (شديدة الخطورة) يحتسب «الرسوب» في مادة السلوك.

وأشارت الحكومة الرقمية إلى أن لائحة إدارة سلوك الطلبة تهدف إلى بناء السلوك الإيجابي لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، والارتقاء بالسلوكات الإيجابية وتعزيزها، والحد من المخالفات السلوكية، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لتعزيز مبدأ التنشئة المتكاملة، وتطبيق مبادئ وثقافة التشجيع والرعاية لدى المجتمع، للحد من المخالفات السلوكية، وتعريف الطلبة وأولياء الأمور بالتزاماتهم لحفظ الانضباط الذاتي، وتوفير مرجعية ضابطة للتعامل مع سلوكات الطلبة، وضمان تخطيط وتنفيذ آليات لعلاج المشكلات والمخالفات السلوكية والوقاية منها، إعادة تأهيل حالات الطلبة سلوكياً وتربوياً.

ولفتت إلى أنه بموجب هذه اللائحة تعتبر مادة السلوك إحدى المواد الدراسية الأساسية التي تعكس مخرجات تحصيل الطالب من النواحي الأخلاقية، وتعامل مثل بقية المواد في النجاح والرسوب.

ويخصص لمادة السلوك 100 درجة. وتمنح درجة السلوك على أساس عنصرين، هما السلوك الإيجابي، وهو السلوك المتوقع من الطلبة من دون ارتكاب مخالفات، ويخصص له 80% من إجمالي درجة السلوك، ويستحق كل طالب هذه الدرجة تلقائياً في بداية كل فصل دراسي. وفي حال ارتكابه مخالفة تتخذ الإجراءات حسب درجة المخالفة المبينة في اللائحة.

والسلوك المتميز، وهو يعكس الممارسات المتميزة التي يظهرها الطالب، ويخصص لهذا السلوك 20% من إجمالي الدرجة، ويعتبر الحد الأدنى المتوقع لدرجة السلوك 60%، ويمنح الطالب فرصاً لتعويض ما تم حسمه خلال العام الدراسي من رصيد.

• لائحة إدارة سلوك الطلبة تهدف إلى بناء السلوك الإيجابي لديهم داخل المجتمع المدرسي.