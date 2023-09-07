«طرق دبي» تتفقّد حافلات المدارس

تفقّد مسؤولون من مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عدداً من المدارس في دبي، مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأجرت زيارات ميدانية للمدارس بهدف الوقوف على التزام إداراتها باشتراطات السلامة والأمان الواجب اتباعها لنقل الطلبة من مختلف الفئات العمرية من منازلهم إلى مدارسهم وبالعكس.

وتأتي الزيارات، التي تتزامن مع انطلاق كل عام دراسي جديد، في إطار حرص الهيئة على التأكّد من التطبيق الأمثل لمعايير وممارسات قطاع النقل المدرسي، والوقوف على مدى التزام المشغلين بالاشتراطات.

وتنظم الزيارات بناء على تحليل البيانات الخاصة بالمدارس، التي كانت الأقل تطبيقاً للاشتراطات والمعايير المطلوبة خلال العام الدراسي الماضي، من خلال الاستعانة بنظام التفتيش الذكي.

ويجري خلال الزيارات التدقيق على الحافلات المدرسية من حيث مواصفات الأمن والسلامة الخاصة بالحافلات، وتصاريح السائقين والمشرفات، والتزامهم بالمهام الموكلة إليهم، والالتزام بنظافة الحافلات المدرسية.

ومع بدء العام الدراسي الجديد، تبدأ إدارة رقابة أنشطة نقل الركاب بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، تنفيذ العمليات التفتيشية المطلوبة وهي جزء من الحملات المستمرة على هذا القطاع المهم من أنشطة النقل العام، الذي يتعامل مع فئات عمرية مختلفة من الطلبة الذين تحرص الهيئة دائماً على تنقّلهم بشكل آمن وسهل.

وتأتي عمليات التفتيش على الحافلات المدرسية، في إطار خطط استراتيجية موضوعة مسبقاً، لرصد آلية عمل هذه الحافلات في الإمارة، ومدى التزامها بالتشريعات والقوانين المُنَظِّمَة لعملها، وتحتوي الحملات على عدد من العمليات التفتيشية الشاملة، كما وضعت الهيئة اشتراطات ومعايير لسلامة لتشغيل الحافلات المدرسية، ومنها ألا تزيد سرعة الحافلة القصوى على 80 كيلومتراً في الساعة، وأن يوضع جهاز للتحكم بالسرعة، مطابق للشروط والمواصفات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

جدير بالذكر أن هيئة الطرق والمواصلات وضعت معايير وشروطاً وضوابطَ على المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال النقل المدرسي تتضمن المواصفات الخاصة بالحافلة، من حيث الشكل ومعايير الأمن والسلامة الواجب توفرها فيها، والمسؤوليات المتعلقة بإدارات المدارس، والمؤسسات والمشرفين والشركات المشغلة للحافلات المدرسية، وسائقي الحافلات والطلبة وأولياء أمورهم.