25 ألف طالب ينتظمون في الدراسة بـ «التقنية العليا»

انتظم 25 ألفاً و500 طالب وطالبة في الدراسة مع بدء العام الأكاديمي الجديد على مستوى فروع الكليات الـ16 بمختلف إمارات الدولة، منهم 5882 طالباً وطالبة جدداً تم قبولهم ضمن برامج البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، وفقاً للنموذج التعليمي الجديد للكليات الذي بدأ تطبيقه هذا العام وفتح المجال لتوفير خيارات تعليمية متنوعة تتوافق مع ميول الطلبة وقدراتهم، وبما يسهم في دعم جهود الكليات في تأكيد ريادتها في التعليم التطبيقي بشراكة مع قطاعات العمل والصناعة.

كما استقطبت الكليات العام الجاري نحو 110 من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية الجدد لتلبية احتياجاتها مع تطبيق النموذج التعليمي الجديد وطرحها لبرامج وتخصصات جديدة.

وشهدت انطلاقة العام الأكاديمي الجديد للكليات الاحتفاء بافتتاح المبنى الجديد لطلبة أبوظبي في منطقة بني ياس (حرم المستقبل).

وتفقد مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور فيصل العيان، بدء الدراسة في المبنى الجديد ببني ياس، وتابع انتظام الطلبة في الدراسة.

وأشار إلى أن الحرم الجديد يمثل إضافة نوعية للكليات تحاكي رؤيتها المستقبلية بما يتمتع به من جاهزية عالية في البنى التحتية والتكنولوجية والفصول والمختبرات المتخصصة التي تلبي متطلبات التعليم التطبيقي، مشيراً إلى أن الحرم يضم مبنيين للطلاب والطالبات، إضافة إلى مبنى الإدارة الرئيس والخدمات المركزية، الذي أقيم على مساحة 220 ألف متر مربع بطاقة استيعابية تصل إلى 10 آلاف طالب وطالبة، وتم تصميمه بما يتماشى مع المعايير الحديثة في التصميم والاستدامة.

وأضاف العيان أن الكليات بدأت العام الجاري تطبيق نموذجها التعليمي الجديد الذي يعكس تحولات استراتيجية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في التعليم التطبيقي.

وذكر أن الكليات تسعى لتطوير القوى العاملة البشرية بما يتوافق مع الأجندة الاقتصادية للدولة، وبما يؤهلهم للتعامل بجاهزية مع المتغيرات والتحديات الوظيفية.