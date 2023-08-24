20 منحة دراسية شاملة لأوائل الثاني عشر للالتحاق بجامعة أبوظبي

وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي بتخصيص 20 منحة دراسية شاملة لـ20 طالباً وطالبة من المتفوقين في الصف الثاني عشر خلال العام الدراسي 2023-2024 لوضعهم على طريق المستقبل والإبداع والتميّز لمواصلة دراستهم في إحدى مقرات جامعة أبوظبي، المؤسسة العريقة التي تطرح نحو 50 برنامجاً دراسياً معتمداً محلياً ودُولياً في تخصصات حيوية في أبوظبي والعين ودبي.

ومن أبرز التخصصات المطروحة خلال الفصل الدراسي المقبل بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، وهندسة تكنولوجيا المعلومات، وهندسة أمن الفضاء الإلكتروني وهندسة الحاسوب – الذكاء الاصطناعي، والهندسة الكهربائية – الروبوتات والأتمتة وعلم الوراثة الجزيئية والطبية والهندسة الطبية والحيوية، والميكاترونيكس الصناعية، بالإضافة إلى مسارات في تحليلات البيانات الضخمة ومسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات، ومسار تكنولوجيا المياه ضمن بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية.

وتمثل المنحة التي يقدمها سموه منذ عام 2009 مبادرة وطنية بارزة تفتح آفاق التميز والإبداع أمام الطلبة المتميزين وتشجعهم على استكمال دراستهم الجامعية.

وأكد رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري أهمية هذه المبادرة التي يقدمها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ودورها في تشجيع الطلبة على بذل الجهد في الاستذكار والتحصيل الدراسي.

• بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات أبرز التخصصات المطروحة.