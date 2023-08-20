جامعات إماراتيـــة تطرح 50% خصماً على الرسوم الــدراسيـة

طرحت جامعات إماراتية خصومات على الرسوم الدراسية للعام الأكاديمي الجديد، تصل إلى 50% لخريجي الثانوية العامة دفعة 2023، إضافة إلى توفيرها منحاً دراسية وتسهيلات خاصة للمواطنين والمقيمين من حملة شهادة الثانوية العامة من المتفوقين وأصحاب الابتكارات والإنجازات العلمية والرياضية، وذوي الاحتياجات الخاصة، والإخوة، مشيرة إلى استمرار فتح باب التقديم.

وتفصيلاً تتنافس الجامعات على جذب الطلبة إليها للدراسة الجامعية، من خلال عرض برامج دراسية جديدة يحتاجها سوق العمل، ومنح دراسية، ودعم وتمويل الدراسة، فضلاً عن مميزات تنافسية أخرى، مثل خفض تكاليف الدراسة وضمان العمل بعد إنهائها، فيما رصدت «الإمارات اليوم» قيام جامعات في الدولة بتكثيف دعاياتها خلال الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن تنظيم أيام مفتوحة لخريجي الثانوية لزيارة حرمها الجامعي، والتعرف على برامجها الأكاديمية في مرحلة البكالوريوس، والمنح الدراسية التي توفرها للمتفوقين، بهدف استقطاب أفضل العقول إليها.

وأظهرت الدعاية تراوح الخصومات بين 30 و50% من إجمالي الرسوم الدراسية، فيما انقسمت المنح إلى ثلاث فئات، الأولى منح دراسية مدفوعة بالكامل للطلبة أوائل الشهادة الثانوية، والثانية خاصة بالطلبة المتفوقين وتختلف نسب الحسم فيها وفقاً لمعدل الطالب، ويرتبط استمرارها باستمرار تفوقه، والثالثة منح دراسية للحالات الخاصة، مثل المتفوقين رياضياً، أو الإخوة.

وأرجع مسؤولو تسجيل وإرشاد جامعي: إيميل فيكتور، وعماد عابدين، ورباب العلي، المنح والخصومات التي تقدمها الجامعات إلى رغبتها في اجتذاب أفضل الطلبة إليها، مشيرين إلى أن «خريجي الثانوية في الإمارات ينتمون إلى أكثر من 100 جنسية، لذا تسعى الجامعات إلى اجتذاب أكبر عدد منهم للدراسة فيها، بدلاً من العودة إلى أوطانهم لاستكمال تعليمهم الجامعي، أو البحث عن فرص دراسية في جامعات خارج الدولة، خصوصاً أن الإمارات باتت مركزاً إقليمياً وعالمياً للتعليم العالي، ووجهة تعليمية مفضلة للطلبة والأساتذة الأكاديميين، لما تضمه من جامعات متقدمة مصنفة عالمياً، إضافة إلى فروع أفضل الجامعات الدولية ذات السمعة الأكاديمية المرموقة».

وأعلنت كلية ليوا للتكنولوجيا في أبوظبي والعين، تقديم تقدم منح دراسية لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023 تصل إلى 50% من الرسوم الدراسية، لبرامج البكالوريوس والدبلوم المعتمدة من وزارة التربية الإماراتية في تخصصات الهندسة، والعلوم الطبية والصحية، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة الأعمال والإعلام.

وقدمت جامعة برمنجهام دبي منحاً دراسية تصل إلى 40% من الرسوم الدراسية، خلال دعوتها إلى اليوم المفتوح الذي نظمته أخيراً لخريجي الثانوية العامة، للتعرف على الحرم الجامعي والبرامج الدراسية المتوافرة، وتكوين صورة عن شكل الدراسة والحياة الجامعية، لافتة إلى أنها توفر مجموعة واسعة من المنح الدراسية، منها منحة الجدارة الأكاديمية، والمنحة الأكاديمية لرئيس الجامعة، ومنحة خريجي اتصالات، ومنحة التميز.

ودعت جامعة المدينة - عجمان، الطلبة إلى زيارتها، للقيام بجولة في الحرم الجامعي والتعرف أكثر على طريقة القبول والتسجيل، مشيرة إلى تقديمها إعفاء من رسوم القبول بنسبة 100%، ومنحاً دراسية تصل إلى 50% في أكثر من 16 برنامجاً أكاديمياً، مشيرة إلى أن كلية الأعمال بالجامعة توفر مجموعة متنوعة من برامج البكالوريوس ومنحاً دراسية تصل إلى 50%، فيما توفر كلية الإعلام في الجامعة منحاً دراسية تصل إلى 20%.

ووفرت جامعة أميتي دبي Amity University Dubai استشارات شخصية للطلبة مع مستشاريها الأكاديميين وزيارة حرمها الجامعي لإرشادهم نحو أفضل درجة معتمدة ممكنة لمسارهم الوظيفي المستقبلي، مشيرة إلى أن لدينا منحاً متاحة لتأمين مقاعدهم الدراسية لشهر سبتمبر 2023.

كما أعلنت جامعة العين عن منح وخصومات متنوعة على برامجها الدراسية في مرحلة البكالوريوس، تضمنت خصومات على الرسوم الدراسية بنسب تراوح بين 20% و100%، وشملت منحة بمقدار 100% من الرسوم الدراسية للخمسة الأوائل في الثانوية، وخصماً بمقدار 50% للحاصلين على معدل 99% فما فوق، وخصماً بنسبة 40% للحاصلين على معدل 98.99%، و30% للحاصلين على معدل ما بين 94% و97.99%، إضافة إلى خصم 20% للحاصلين على معدل بين 90% و93.99%.

وأشارت الجامعة إلى أنها تضم ست كليات تشمل الهندسة والصيدلة والقانون والأعمال، والاتصال والإعلام، إضافة إلى كلية التربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتدرس 31 برنامجاً أكاديمياً، حاصلة على ستة اعتمادات دولية، لافتة إلى أنها تحتل المركز 611 عالمياً (وفقاً لتصنيف كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية)، والمركز 28 عربياً (تصنيف كيو إس للجامعات العربية). كما أنها ضمن أفضل 200 جامعة عالمياً (تصنيف التايمز لتأثير الجامعات العالمية)، وتتبوأ المركز الثاني إماراتياً في تصنيف الجامعات الخضراء.

كما دعت الجامعة الأميركية في رأس الخيمة خريجي الثانوية إلى الانضمام إليها لحضور اليوم المفتوح الأخير لهذا الموسم أول من أمس، وأخذ جولة في حرم الجامعة، والحصول على منح دراسية تصل إلى 70%، قائمة على الامتياز الأكاديمي، مع إعفاء من رسوم التقديم والتسجيل.

ونشرت جامعة العلوم والتكنولوجيا في الفجيرة، إعلانات ترويجية أشارت فيها إلى إمكانية التقديم بشهادة الثانوية العامة، بدون «إمسات»، لدراسة تخصصات بكالوريوس في القانون، وبكالوريوس الآداب في علم الاجتماع، وبكالوريوس الآداب في علم النفس، مع إمكانية الحصول على خصومات تصل إلى 30%، مشيرة إلى تنظيمها جلسات تعريفية لتوضيح شروط القبول الميسرة، والبرامج الأكاديمية المطروحة في الجامعة، والحياة الطلابية والخدمات الإرشادية، إضافة إلى برامج التدريب والتعليم المستمر خلال الفترة الصيفية.

وتنظم جامعة Middlesex University Dubai جولة للطلبة في حرمها الجامعي لتعريفهم بالبرامج التي يمكن أن تشكل رحلتهم، مع توفير منح دراسية للتميز الأكاديمي تصل إلى 50%، إضافة إلى إمكانية ربح 1000 درهم في حال ترشيح طالب للبدء في الجامعة، ويمكن للشخص الواحد ترشيح 10 أشخاص كحد أقصى، والحصول على 10 آلاف درهم تسديد رسوم الإيداع.

وقدمت جامعة أبوظبي بحرميها الجامعيين في أبوظبي والعين، منحاً دراسية للطلبة المتفوقين تصل إلى 35% على الرسوم الدراسية، مشيرة إلى أن نسبة المنحة في العين تبلغ 30% من إجمالي الرسوم للطلبة الحاصلين على معدل 90% إلى 94.9% في الثانوية العامة، وينخفض الخصم إلى 20% من إجمالي الرسوم للطلبة الحاصلين على معدل بين 80% و89.9%.

وأشارت الجامعة إلى أن نسبة الخصم في كلية الآداب والعلوم وإدارة الأعمال، والعلوم الصحية والقانون، في الحرم الجامعي في أبوظبي تراوح بين 15% و35% حسب معدل الطالب في الثانوية العامة، فيما تراوح نسبة الخصم في كلية الهندسة بين 20 و30%. ودعت الطلبة إلى الاختيار بين أكثر من 50 برنامجاً دراسياً معتمداً محلياً وعالمياً.

وأكدت الجامعة أنها تقدم إلى جانب الخصومات المتاحة للطلبة، خمسة أنواع من المنح لطلبة البكالوريوس، تشمل منحة إعفاء جزئي لأفراد الأسرة، والمنحة الرياضية، ومنحة الجامعة، ومنحة رئيس الجامعة، إضافة إلى منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيرة إلى أن منحة الإعفاء الجزئي لأفراد الأسرة تطبق على الطلبة المسجلين للدراسة ممن تربطهم علاقات مباشرة، أو صلة قرابة مثل الأشقاء، والأزواج، أو الوالدين، شريطة تسجيل أكثر من طالب واحد في الوقت نفسه للدراسة.

وأوضحت أن المنحة الرياضية تقدم خصماً بمقدار 25% من الرسوم الدراسية للطلبة المشاركين في مختلف الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة بفاعلية وتميز، ضمن فرق الجامعة الرياضية (مدرب أو كابتن أو لاعب) ويكونون حاصلين على معدل تراكمي يبلغ 2.50 كحد أدنى، فيما تقدم منحة الجامعة (المنحة الأكاديمية) خصماً بمقدار 15% إلى 50% من الرسوم الدراسية للمقيمين في الإمارات، والمتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لمعدلاتهم في الدراسة الثانوية.

• المنح الدراسية والتسهيلات استهدفت المواطنين والمقيمين المتفوقين وأصحاب الابتكارات والإنجازات العلمية والرياضية، وذوي الاحتياجات الخاصة والإخوة.

%100 خصماً

أكدت جامعة أبوظبي أن منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، تقدم خصماً بقيمة 100% على الرسوم الدراسية للطلبة العشرين الأوائل ضمن خريجي المدارس الحكومية الثانوية على مستوى الدولة، المقبولين حديثاً، والملتحقين بجامعة أبوظبي وتخرجوا فيها من المدارس الثانوية.

وأشارت إلى أن منحة رئيس الجامعة تقدم أيضاً خصماً بقيمة 100% على الرسوم الدراسية للحاصلين على معدل 97% فما فوق، في السنوات الثلاث الأخيرة من الدراسة الثانوية (الصفوف 10 و11 و12) من خريجي المدارس الثانوية الجدد الذين التحقوا بالجامعة في العام نفسه الذي تخرجوا فيه من مدارسهم الثانوية.

