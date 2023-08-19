أيام التمدرس للعام الدراسي الجديد 185 يوماً

أفاد التقويم الدراسي بأن دوام الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية والخاصة، يبدأ الاثنين المقبل للعام الدراسي الجديد، فيما يستهل الطلبة دراستهم يوم 28 أغسطس الجاري.

وبينت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دليل «التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية 2023-2024»، أن الكوادر التعليمية ستخضع خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجاري، لدورة في التطوير المهني.

وتنظم المؤسسة أسبوع التطوير المهني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2023-2024)، حرصاً منها على الارتقاء بالكفاءات المهنية للمعلمين في الميدان التربوي.

وسيكون الاختبار التجريبي وامتحانات مواد المجموعة (B) للفصل الدراسي الأول في الفترة بين 20 و24 من نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل في الفترة بين 27 و29 من الشهر نفسه، ثم يتم استئناف الامتحانات يوم الرابع من ديسمبر المقبل حتى الثامن من الشهر نفسه، حيث يتخللها إجازتا يومي «الشهيد» و«الوطني» (1 - 3 ديسمبر).

وذكر التقويم أن إجازة الشتاء للكوادر التعليمية، بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول سوف تبدأ يوم 18 ديسمبر المقبل وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

وأوضح التقويم المدرسي أن إجمالي عدد أيام التمدرس للعام الدراسي الجديد يبلغ 185 يوماً، بواقع 73 يوماً للفصل الدراسي الأول (15 أسبوعاً)، مقابل 59 يوماً للفصل الثاني (12 أسبوعاً)، فيما يبلغ عدد أيام التمدرس في الفصل الثالث 53 يوماً (11 أسبوعاً).

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن توافر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024، للمدارس الحكومية، الذي يتم توزيعه حالياً عبر نحو 50 منفذ بيع تابعة لمجموعة اللولو هايبرماركت الموزعة في مختلف مناطق الدولة، أو عبر الموقع الإلكتروني التابع للمجموعة.

ووفرت المؤسسة «باركود» يمكن للطالب أو ولي أمره، مسح الرمز وشراء الزي المدرسي إلكترونياً. ووضعت المؤسسة ضوابط عدة للزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي، أبرزها أنه يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة، ولابد من الحرص على ارتداء الزي المدرسي بمظهره الأنيق والمرتب والنظيف.

كما يجب على طالبات الحلقة الثالثة تغطية الرأس بارتداء «شيلة سوداء» مع الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد، ويجب على الطلاب ارتداء ملابس بيضاء أسفل «الكندورة» الإماراتية مع التزامهم بارتداء «العصامة» مع حذاء رسمي أو رياضي.