تدريب 2142 سائقاً ومشرف حافلة مدرسية خلال النصف الأول في عجمان

أفادت هيئة النقل في عجمان أنها دربت 2142 من سائقي مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي الحافلات المدرسية خلال النصف الأول لعام 2023، وذلك من منطلق حرص الهيئة على تأهيل وتدريب سائقي منظومة النقل في اماره عجمان وتعزيز الأمن والسلامة المرورية.

وأوضحت المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات المساندة، رشا خلف الشامسي، أن البرنامج التدريبي تضمن زيادة في عدد السائقين والمشرفين، حيث بلغت نسبة الزيادة 20% خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، وتم تدريب 849 سائق مركبة أجرة و537 سائق حافلة مدرسية و756 مشرف حافلة مدرسية وبإجمالي 8914 ساعة تدريبية خلال النصف الأول من عام 2023.

وأكدت أن الهيئة تولي البرامج التدريبية لسائقي مركبات الأجرة وسائقي ومشرفي النقل المدرسية أهمية كبيرة من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال التدريب والتأهيل على مختلف العمليات والإجراءات اللازمة وفق متطلبات الصحة والسلامة المرورية وبما ينسجم مع الأخلاقيات المهنية والتعامل مع الطلبة من مختلف المراحل الدراسية وذلك لتنظيم عمل المنظومة وضمان تنقل آمن خالي من الحوادث والمخالفات المرورية.

وذكرت أن السائقين يخضعون إلى برامج تدريبية تخصصية منها 5 برامج لسائقي مركبات الأجرة تهدف إلى تعريفهم بأساليب وطرق التعامل مع الجمهور والركاب، بالإضافة إلى توعيتهم بلائحة المخالفات والأنظمة والقوانين في الهيئة وتعريفهم بأهم مستجدات أنظمة السلامة المرورية وأهم المعالم في اماره عجمان وأساسيات اللغة الإنجليزية.