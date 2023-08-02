جامعات تطرح منحاً دراسية لطلبتها المتفوقين

طرحت جامعات منحاً للطلبة المتفوقين في العام الأكاديمي المقبل (2023-2024)، الذي ينطلق الفصل الدراسي الأول منه في 21 أغسطس الجاري.

ويأتي في مقدمة الجامعات، جامعة حمدان بن محمد الذكية، التي أعلنت، أخيراً، استقبال طلبات التقدم لمنحة سمو الشيخ حمدان بن محمد الدراسية. التي تعد مبادرة وطنية تسهم في تشجيع الطلبة المتميزين على استكمال دراستهم الجامعية، ضمن تخصصات تهدف إلى تأهيل وتمكين جيلٍ جديد من القادة.

وتهدف المنحة إلى دعم خريجي المرحلة الثانوية الراغبين في متابعة دراستهم فيها، وتشمل خريجي برنامج الخدمة الوطنية في الإمارات، الذين يستوفون متطلبات القبول، ويحققون معدل درجات لا يقل عن 90%.

وتقدم جامعة دبي منحاً كاملة وجزئية للطلبة المتفوقين في العام الأكاديمي الجديد، يزيد عددها على 16 نوعاً من المنح والتخفيضات للبرامج المختلفة لمرحلة البكالوريوس في كلية دبي للأعمال، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية القانون.

وأوضحت إدارة الجامعة أن المنح التي تقدمها لمرحلة البكالوريوس، من أبرزها ثلاث منح كاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمنح الكاملة التي يتم تقديمها للمواطنين لدراسة هندسة الاتصالات، والمنح الجزئية للدراسة في برامج بكالوريوس الهندسة في التخصصات الأخرى، وتخفيض 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات 90% فأكثر في المرحلة الثانوية من داخل الدولة وخارجها.

وهناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة، منها منحة وزارة التربية والتعليم، ومنحة من رجل الأعمال عادل الكامل لخمسة من الطلبة المتفوقين الحاصلين على 95% فأكثر، و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين، و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، ومن يعمل في الحكومة، أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة، و20% لذوي الاحتياجات الخاصة، و35% لحاملي بطاقة «إسعاد»، ومن 15-30% لأصحاب بطاقات «حماة الوطن» و«أبشر» و«فزعة» و«وفر» وموظفي الجامعة وغرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى العديد من المنح الأخرى.

وتقدم جامعة هيريوت وات دبي، تسهيلات عدة للطلبة من خلال مبادرات أطلقتها لدعمهم، حيث تقدم منحاً دراسية لمساعدة الطلبة في تمويل دراستهم، إضافة إلى اعتماد خطة لسداد أقساط الرسوم الدراسية، ما يسمح لذوي الطلبة بتقسيم الرسوم الإجمالية إلى أقساط متعددة، لجعل عملية الدفع أكثر سلاسة. وتقدم الجامعة المنح الدراسية بناءً على معايير مختلفة، مثل الجدارة الأكاديمية والحاجة المالية، ما يساعد على موازنة نفقات التعليم.

وقال مدير التقديم والتحاق الطلبة الإقليمي بالجامعة، نيك برادلي: «تهدف هذه التدابير إلى دعم الآباء في التعامل مع مدفوعات الرسوم الجامعية، وتخفيف العبء المالي المرتبط بالتعليم العالي».

وأضاف: «بالنسبة للطلاب الموجودين في داخل الإمارات، توفر جامعة هيريوت وات دبي لهم خيارين لإدارة الرسوم الدراسية، ويمكن للطلاب إما دفع الرسوم الدراسية الكاملة للعام الدراسي بأكمله مقدماً لمرة واحدة، أو اختيار خطة دفع الرسوم على أقساط متعددة».

وفيما يتعلق بالطلاب من خارج دولة الإمارات، فلديهم خيار إما سداد دفعة مقدمة كاملة للرسوم الدراسية بالكامل للعام الدراسي، أو تقسيم إجمالي الرسوم إلى أربعة أقساط متساوية على فترات محددة.

• تقديم العديد من المنح والحسومات المتنوعة للطلبة المتفوقين في العام الأكاديمي المقبل.