100 منحة دراسية سنوياً لاستقطاب الطلبة الدوليين

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، تقديم 100 منحة دراسية سنوياً لاستقطاب الطلاب الدوليين المتميزين، مشيرة إلى أنها استقطبت طلبة من 30 دولة حول العالم للالتحاق ببرامجها الأكاديمية المتميزة في اللغة العربية وآدابها، والدراسات الإسلامية بفروعها؛ بهدف تقديم الإسلام والثقافة العربية بطريقة حضارية وإنسانية، تقوم على نشر فضائل التسامح والمحبة، وقيم الاعتدال والوسطية، عبر توفير 12 برنامجاً أكاديمياً في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

وأكدت الجامعة سعيها لدعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي، عن طريق طرح برامج أكاديمية في العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية؛ لنيل درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، لافتة إلى أن عدد الطلاب الدوليين الدارسين في الجامعة خلال العام الأكاديمي 2023/2022 بلغ 204 طلاب، يمثلون 17.33% من العدد الكلي لطلاب الجامعة، البالغ عددهم 1177 طالباً وطالبة في مختلف برامج الجامعة الأكاديمية.

وتضم الجامعة ثلاث كليات «كلية الدراسات الإسلامية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الدراسات العليا والبحث العلمي»، تقدم من خلالها ستة برامج أكاديمية في البكالوريوس تعد الأولى من نوعها في العالم والشرق الأوسط، تشمل بكالوريوس الدراسات الإسلامية تخصص الفقه والفتوى، وبكالوريوس الدراسات الإسلامية تخصص الخطاب الديني والمجتمع، وبكالوريوس الدراسات الإسلامية تخصص القرآن والحديث، وبكالوريوس التسامح والتعايش، وبكالوريوس اللغة العربية وآدابها تخصص لغة ولسانيات، بالإضافة على بكالوريوس اللغة العربية وآدابها تخصص أدب.

كما تقدم الجامعة أربعة برامج في الماجستير تجمع بين عمق المعرفة ودقة التخصص، وتشمل ماجستير اللغة العربية وآدابها تخصص لغة ولسانيات، وماجستير اللغة العربية وآدابها تخصص أدب، وماجستير فقه الواقع، بالإضافة إلى ماجستير فقه الخطاب الشرعي، فيما تقدم برنامجين في الدكتوراه متخصصين في اللغة العربية والدراسات الإسلامية، هما دكتوراه في الاجتهاد الشرعي في القضايا المعاصرة، ودكتوراه اللغة العربية وآدابها.

وأشارت الجامعة إلى أنها باتت منارة عالمية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والفلسفية، وفي سبيل ذلك تسعى إلى تمكين الخريجين من امتلاك القدرة على المبادرة، والإبداع والتفكير الناقد، وبث الروح الإيجابية، والانتماء للوطن، وترسيخ القيم التي تقوي الأواصر الاجتماعية، وترسخ التوازن الفكري والمادي؛ ليكون المجتمع الإماراتي منارةً علميةً في الانفتاح على العالم بعقلية مبدعة وقيم إنسانية.

استقطاب الطلبة

أكد مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة الظاهري، أن الجامعة تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب من داخل الدولة وخارجها، للالتحاق بمساقاتها العلمية والأكاديمية، وتخصصاتها الرئيسة في مجالات الدراسات الإسلامية واللغة العربية والفلسفة والأخلاق والتسامح والعلوم الإنسانية والحفاظ على إرث المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب دورها في تعزيز مبادئ الأخوَّة الإنسانية بين الشعوب، ما يسهم في نقل الثقافة والمعرفة الإنسانية، والتفاعل الحضاري بين الأمم، مشيراً إلى أن هذه البرامج تمثل دافعاً قوياً للطلاب للإقبال على الدراسات الإنسانية، التي لا تقل أهمية في وقتنا الحاضر عن دراسة العلوم الطبيعية الأخرى.

وشدد على أن الجامعة تعمل من خلال برامجها المختلفة على استقطاب الطلبة الدوليين في كل التخصصات، حيث تقدم لهم الجامعة حزمة من الخدمات مثل: تأشيرات الدخول والإقامة، بطاقات التأمين الصحي، السكن.