"الإمارات للتطوير التربوي" تطرح وحدات التعلّم قصيرة المدى

أعلنت كلية الإمارات للتطوير التربوي عن طرح وحدات تعلم قصيرة المدى لأول مرة في الدولة، وذلك بهدف تدريب التربويين العاملين في قطاع التعليم، الذين يسعون إلى تعزيز وإثراء مهاراتهم وخبراتهم التربوية والتدريسية، تزامناً مع فتح باب التسجيل لفصل الخريف من العام الجاري 2023.

وتم تصميم وحدات التعلّم قصيرة المدى للارتقاء بمهارات التربويين عبر مقررات دراسية قائمة على الممارسات ونتائج البحوث، وهي مستخلصة من برنامج الماجستير في التعليم والابتكار الخاص بكلية الإمارات للتطوير التربوي، حيث تتيح هذه الوحدات للتربويين الآن، دراسة وحدات تعلّم من المستوى التاسع من منظومة المؤهلات الإماراتية؛ وتضم التعليم والتعلّم الممكّن بالتكنولوجيا، وتطوير قدرات الأطفال والتعلّم القائم على اللعب، وتعلّم مواد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والبيئة الشاملة الحاضنة للطفولة المبكّرة.

وتقدم وحدات التعلّم قصيرة المدى المعتمدة للتربويين أساليب تدريس مبتكرة تعزز التعلّم المستقل بما يشمل التعلّم القائم على اللعب، وتقييم التعلّم، والتدريس القائم على الحوار، وتعزيز التعلّم المعرفي.

وما يميز وحدات التعلّم هذه أنها معتمدة ومرنة، حيث يمكن استثمارها ونقلها لمؤهلات علمية معتمدة في كلية الإمارات للتطوير التربوي وفي مختلف الجامعات المعتمدة في الدولة.

وبهذه المناسبة قالت الدكتورة مي الطائي، مديرة كلية الإمارات للتطوير التربوي: "وحدات التعلّم قصيرة المدى المعتمدة تخلق فرصاً جديدة أمام التربويين وتدعم أهدافنا الاستراتيجية في ترسيخ مبدأ التعلّم مدى الحياة، فمن خلال تطوير المهارات والممارسات التربوية القائمة على الدراسات والبحوث والبرامج التعليمية، نوفر أداة رئيسية لتمكين التربويين من الاستعداد للمستقبل، عبر تعزيز ثقتهم بقدراتهم ومهاراتهم المتخصصة وطرق تدريسهم المبتكرة، والتي تساهم في توفير مسارات مهنية إبداعية ناجحة، وبناء مستقبل التعليم في الدولة.

ودعت كافة التربويين للالتحاق ببرنامج وحدات التعلّم قصيرة المدى المعتمدة الجديد للارتقاء بقطاع التعليم في الدولة.

ويتم تقديم وحدات التعلّم قصيرة المدى المعتمدة عبر حصص دراسية مرنة حضورياً وإلكترونياً، ما يتيح للتربويين مواصلة عملهم وإدارة حياتهم المهنية والأكاديمية بشكل أفضل.

كما يتاح للطلبة الإماراتيين فرصة الحصول على منحة دراسية للحصول على وحدات التعليم قصيرة المدى من الكلية، بينما تتوفر خطط دفع مرنة للطلبة من جنسيات أخرى والتقديم متاح للمهتمين لحجز مقعدهم في الفصل الدراسي المقبل.