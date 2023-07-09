جامعة دبي تقدم 16 نوعا من المنح الدراسية

أعلنت جامعة دبي عن استمرارها في تقديم منح كاملة وجزئية للمتفوقين منهم في العام الأكاديمي الجديد يبلغ عددها أكثر من 16 نوعا من المنح والتخفيضات للبرامج المختلفة لمرحلة البكالوريوس في كلية دبي للأعمال، وكلية الهندسة وتقنية المعلومات، وكلية القانون.

وفتحت الجامعة باب التسجيل وتقديم طلبات المنح للراغبين في دراسة هذه البرامج.

و هنأت جامعة دبي الطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين على نجاحهم وتفوقهم.

وأشاد رئيس الجامعة، الدكتور عيسى البستكي، بأبناءه وبناته الطلبة الجدد وهنأهم على نجاحهم وتفوقهم، ورحب بهم في رحاب جامعة دبي، ودعاهم للاطلاع على برامجها المتطورة والتخصصات التي تطرحها والتي تتواكب مع توجهات القيادة الرشيدة لدولة الامارات وتخدم مهن المستقبل والمعتمدة جميعها محليا ودوليا، مشيرا إلى أنه تم استحداث برامج جديدة اعتبارا من العام الجامعي الجديد في سبتمبر المقبل، تتضمن في مرحلة البكالوريوس طرح 3 برامج جديدة في مجال القانون وهندسة الحاسوب والذكاء الإصطناعي، وتمثل نقلة نوعية في مسيرة الجامعة.

وأوضحت إدارة الجامعة أن المنح التي تقدمها لمرحلة البكالوريوس من أبرزها ثلاث منح كاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والمنح الكاملة التي يتم تقديمها للمواطنين لدراسة هندسة الاتصالات وكذلك المنح الجزئية للدراسة في برامج بكالوريوس الهندسة في التخصصات الأخرى، وتخفيض 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات 90% فأكثر في المرحلة الثانوية من داخل وخارج الدولة وأن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة منها منحة وزارة التربية والتعليم ومنحة من رجل الأعمال عادل الكامل لخمسة من الطلبة المتفوقين الحاصلين على 95 في المائة فأكثر و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة و20% لذوي الاحتياجات الخاصة و 35% لحاملي بطاقة إسعاد، ومن 15%-30% لأصحاب بطاقات حماة الوطن وأبشر وفزعة ووفر وموظفي الجامعة وغرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي إضافة إلى العديد من المنح الآخرى.