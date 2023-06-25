الطالبات تحتل 8 مراكز في قائمة الشرف والهندسة وعلوم الفضاء تتصدر الرغبات

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أسماء الطلبة الأوائل في الصف الثاني عشر في التعليم العام والتعليم الخاص وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، شملت مسارات النخبة والمتقدم، والعام، والتطبيقي والعلوم المتقدمة، وضمت 9 طلبة، واحتلت الطالبات 8 مراكز في القائمة في حل طالب وحيد ضمن قائمة أوائل الثانوية لهذا العام، فيما حقق الطلبة المواطنين 6 مراكز في قائمة الأوائل مقابل 3 مراكز لطلبة من مصر والأردن وسوريا

وتصدرت تخصصات الطب والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسة والديكور وعلوم الفضاء، اختيارات الطلبة الجامعية، وأكد المتفوقون أنهم حددوا اختياراتهم بناءً على ميولهم الدراسية والإرشاد الأكاديمي الذي حصلوا عليه في المرحلة الثانوية، الذي أظهر لهم التخصصات الجديدة التي تتماشى مع خطط الدولة التنموية والاحتياجات الوظيفية لسوق العمل المحلية والعالمية.

وعبر الطلبة أوائل في الثانوية العامة، عن فرحتهم الغامرة بالتفوق وتحقيق حلمهم في دراسة التخصصات جامعية متميزة، وأكدوا لـ "الإمارات اليوم" أن التفوق الدراسي الذي حققوه نتيجة لمسيرة ممتدة على مدار 12 عاماً من الاجتهاد والإصرار على التفوق، مشيرين إلى أن أهم أسباب التفوق تعود إلى رعاية الدولة لأبنائها الطلبة، وتنظيم الوقت والتركيز ودعم الأسرة وتوفير الأجواء المناسبة، فيما تصدرت تخصصات الطب والهندسة والفضاء رغبات الطلبة، وتعهدوا بمواصلة مسيرة التميز في المستقبل.