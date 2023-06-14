"التربية" تطلق خدمة إلكترونية لتصديق الشهادات الجامعية خلال أقل من ساعة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم، عن إطلاق خدمة التصديق التلقائي للشهادات الجامعية الصادرة عن الجامعات المرخصة داخل الدولة. جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، اليوم، بحضور وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد بالهول الفلاسي.

وتساهم هذه الخدمة في تسهيل التحاق الخريجين من الجامعات بسوق العمل أو استكمال دراستهم داخل أو خارج الدولة من خلال تمكينهم من إتمام عملية تصديق شهاداتهم الجامعية بشكل كامل خلال أقل من ساعة.

وأشار أحمد بالهول الفلاسي، إلى أن خدمة التصديق التلقائي هي خدمة رقمية استباقية تهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات تصديق الشهادات الجامعية الخاصة بالطلبة في الدولة، مع ضمان جودة المخرج النهائي تماشياً مع مستهدفات الحكومة الرقمية واستراتيجية الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي لتكون عاملاً مساهماً في بناء مجتمع معرفي ذي تنافسية عالمية.

وقال الفلاسي: "نسعى في وزارة التربية والتعليم إلى توظيف أفضل التقنيات الحديثة لإحداث نقلة نوعية بمستوى وكفاءة الخدمات التي نقدمها لأبنائنا الطلبة باعتبارهم حجر الأساس لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة. وسنواصل العمل على الاستفادة من الإمكانات التي يتيحها لنا التقدم التكنولوجي لتطوير مختلف جوانب العملية التعليمية في الدولة بما يرسخ مكانتها كوجهةً تعليمية رائدة للطلبة ولأفضل المؤسسات التعليمية على حد سواء."

وأكد الفلاسي أن المشروع يندرج تحت سياسة معادلة الشهادات، وكلها تصب في مصلحة الطالب الذي بذل جهداً كبيراً من عمره في خدمة الدولة، بحيث يستطيع أن يحصل على التصديق والمعادلة في الوقت المناسب ليلتحق بالعمل في أسرع وقت، مشيراً إلى أن هذا الأمر ما كان ليحدث لولا مؤسسات التعليم العالي.

وكشفت الوزارة، أن المرحلة الأولى من تطبيق هذه الخدمة الرقمية الجديدة ستشمل 6 جامعات مرخصة في الدولة وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة؛ وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية؛ وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا؛ وجامعة الشارقة؛ وجامعة زايد؛ والجامعة الأميركية في الشارقة. ومن المتوقع أن يستفيد من الخدمة في مرحلتها الأولى نحو 11,000 طالب. ومن المقرر أن تشهد المرحلتان الثانية والثالثة تعميم تطبيق الخدمة على كافة مؤسسات التعليم العالي المرخصة في الدولة بحلول عام 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن هذه المبادرة ستتيح كافة الشهادات الجامعية المصدقة من خلال المنصة الوطنية للبلوكشين UAE PASS بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات، وبما يضمن للطلبة الوصول لشهاداتهم المصدقة بشكل أسرع وأكثر موثوقية.