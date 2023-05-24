«الإمارات للتعليم»: تحويل الطالب إلى الفترة التعويضية حال تعذر إصدار التذكرة الإلكترونية

أفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأنه في حال تعذر إصدار التذكرة الإلكترونية للطالب لأداء الاختبار الإلكتروني، في فترة امتحان نهاية الفصل الدراسي، فإنه يحوّل إلى «الفترة التعويضية»، ويتم هذا الإجراء بعد التأكد من تسجيله بشكل صحيح. وأوضحت المؤسسة في دليل استعداد المدارس لامتحانات الفصل الدراسي الثالث والفترة التعويضية للعام الدراسي 2022-2023، أنه في حال حصل الطالب على تذكرة دخول الاختبار الإلكتروني (التذكرة الإلكترونية)، ولكنه لا يستطيع بدء الاختبار، وتظهر له رسالة «لا يوجد اختبار إلكتروني مقرر»، فإنه يجب التأكد من صحة التذكرة ومادة الامتحان والموعد، ومن ثم إدخال رابط الدخول وكلمة المرور المطبوعين على التذكرة بشكل دقيق.

أما في حال انقطعت الجلسة الامتحانية للطالب أثناء أداء الاختبار الإلكتروني بسبب عطل فني أو انقطاع الشبكة، ولم يتمكن من دخول الاختبار مجدداً بعد معالجة سبب الانقطاع، فإن على الإداري أو الفني في مدرسة الطالب صاحب المشكلة، تغيير جهاز الكمبيوتر، ليدخل الطالب مجدداً باستخدام تذكرة الدخول الإلكترونية السابقة حتى يتمكن من استكمال الامتحان. وبيّن الدليل ما يتوجب على الطالب فعله في حال ظهرت له تذكرتان إحداهما A والأخرى C، وذلك لأداء الاختبار الإلكتروني، إذ في حال وجود الطالب خارج الدولة من ضمن الحالات المعتمدة للفروع المدرسية يؤدي الاختبار الإلكتروني C، ويمكنه الدخول بعد نصف ساعة من زمن بدء الاختبار الأساسي، حسب جدول الامتحانات المعتمد. من جهة أخرى، اعتمدت المؤسسة آليات احتساب المعدل النهائي وضوابطه، وعلامات طلبة الثاني عشر في نهاية العام الدراسي الجاري 2022-2023، إذ تُحتسب وفق أوزان الفصول الثلاثة، للتقييم التكويني والختامي المعتمدة في دليل معايير التقييم الوطنية.

وأفادت عبر سياسة تقييم الطلبة وضوابط الامتحانات (إصدار مايو الجاري)، بأن معدل الطالب يستخرج من تقسيم المجموع على عدد مواد المجموعة A، في وقت تخضع مواد المجموعة B لتقييمات مركزية موحدة، وتقييم بالحروف وليس لها درجات، ولا تدخل ضمن المجموع. وأوضحت أن سلّم توزيع الدرجات يختلف بحسب المسار التعليمي ويظهر أسفل الشهادة. وأكدت أن طلبة الصفين الأول والثاني، لا يخضعون لاختبارات مركزية والتقييم من المعلم. فيما يخضع الصفان الثالث الرابع، لامتحانات ختامية في الفصول الدراسية الثلاثة، وفق أوزان تحددت بواقع 30% للفصل الأول (20% تكويني و10% ختامي)، و35% للفصل الثاني بواقع (15% للتكويني و20% للختامي)، وكذلك 35% للفصل الثالث بواقع (15% للتكويني و20% للختامي)، بحسب المستجدات التي تشهد سياسة التقييم. وأكدت تقييم الطلبة أصحاب الهمم من معلم المادة، بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة، بحيث يعدّ الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية. أما بالنسبة للطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/تكييف» فيخضعون للامتحان الإلكتروني نفسه المعدّ لبقية الطلبة.