«الشارقة للتعليم الخاص» تعلن اليوم نتائج برنامج «إتقان»

تعلن هيئة الشارقة للتعليم الخاص اليوم، نتائج ومخرجات برنامجها النوعي «إتقان»، تمهيداً لتكريم المدارس المتميزة التي تمكّنت من تحقيق متطلبات البرنامج وحققت تقدّماً ملموساً في مستواها.

ويقام حفل خاص بإعلان النتائج والتكريم في قاعة المدينة الجامعية، احتفاء بالمدارس المتميزة التي تمكنت من تلبية متطلبات برنامج «إتقان» وحققت تقدّماً ملحوظاً في مستواها، ما يؤكد أن البرنامج يعد إحدى أبرز الأدوات التي تسهم في تعزيز المشهد التعليمي في إمارة الشارقة، والانتقال به إلى مستويات قياسية من التطور، وتطبيق أفضل الممارسات التعليمية على المستويين المحلي والعالمي.

ويمثل برنامج «إتقان» دراسة تقييمية لجودة أداء المدارس، وفقاً لإطار معايير الرقابة والتقييم الموحّد على مستوى الدولة، وهو يستهدف القيادات التعليمية والطلاب والمدارس وأولياء الأمور، لكونهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية.

ويقيس الإطار الموحد في البرنامج جودة أداء المدارس في ستة معايير، هي جودة إنجازات الطلبة، والتطور الشخصي والاجتماعي للطلبة، ومهارات الابتكار، وجودة عمليات التدريس والتقييم والمنهاج التعليمي، وجودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم الإرشاد والدعم لهم، وجودة قيادة المدرسة وإدارتها.

وبذلت فرق التقييم في برنامج «إتقان» جهوداً كبيرة منذ انطلاقه في أكتوبر من العام الماضي حتى مارس من العام الجاري، حيث عملت على مراجعة وثائق كل مدرسة وحضور أنشطتها على مدى أربعة أيام متتالية، إضافة إلى الاجتماع مع الشركاء لتحليل نتائج استطلاعات الرأي التي تُرسل إلى أهالي الطلاب على شكل استبانة، يتبعها تزويد المدرسة بتقرير مفصل يتضمن النواحي التي تحتاج إلى تحسين، ومواطن القوة لديها، علاوة على جملة من التوصيات، فضلاً عن تصنيف المدرسة وفق مقياس مؤلف من ستة مستويات، هي «متميز» و«جيد جداً» و«جيد» و«مقبول» و«ضعيف» و«ضعيف جداً».

ويعد الحفل مؤشراً واعداً ومبشراً بنتائج وتغذية راجعة إيجابية، لاسيما أن العديد من المدارس أظهرت تحولاً نوعياً في مستوياتها، من حيث أساليب التدريس وآليات تنظيم الأنشطة.

كما يعد الحفل ثمرة للجهود الساعية إلى الوصول بمنظومة العمل الميداني إلى أفضل المستويات، من حيث الممارسة والمخرجات.