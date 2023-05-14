3 طالبات مواطنات يصممن جهازاً لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

صممت ثلاث طالبات مواطنات من مدرسة الخليج الوطنية، جهازاً لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، واستخدام الهيدروجين كوقود يولد الطاقة، ويسهم في تقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة، واستبداله بطاقة الهيدروجين لتقليل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

ويهدف المشروع الذي نفذته الطالبات هند الحلو، وفاطمة عبدالمجيد، ومريم عيسى، إلى تقليل نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويؤدي تطبيقه إلى تحسين جودة الهواء، والصحة، والمناخ، بشكل كبير، سواء تم إنتاج الهيدروجين عن طريق إصلاح البخار للغاز الطبيعي أو تحليل الهواء بالرياح.

وقالت الطالبة مريم عيسى لـ«الإمارات اليوم»، إنها اشتركت مع زميلتيها هند وفاطمة في عرض نموذج المشروع، الذي أشرف عليه المعلم غالب وهبي، في فعالية أقيمت في جامعة زايد بدبي، موضحةً أن المشروع عبارة عن مجمع صغير يتكون من مجموعة من المنازل، ويرتكز على مصدر طاقة واحد وهو الهيدروجين، ويعتبر استخدام الهيدروجين كمصدر أساسي بدلاً من الألواح الشمسية.

وأشارت إلى أنهن تلقين دعماً كبيراً من إدارة المدرسة التي حرصت على أن يتم المشروع بشكل جيد، وكذلك تحرص على تطوير أفكار الطلبة للاستفادة من المشروعات المبتكرة بشكل أوسع.

وذكرت أن الفعاليات الابتكارية التي تنظمها الجهات التعليمية، ومنها «المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار»، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم بشكل سنوي، تعد منصة لتشجيع الطلبة من المدارس والجامعات على طرح أفكارهم المبدعة والمبتكرة في مجال العلوم والتكنولوجيا لتطويرها علمياً، وحثهم على المشاركة المستمرة في هذا النوع من الملتقيات والمعارض القادرة على خلق بيئة جاذبة، وقادرة على دمج الشباب في التخصصات العلمية.