5 تخصصات تحصل على تمويل لمشاريع بحثية لأعضاء هيئة التدريس

كشف تقرير حول بيانات قطاع التعليم العالي الدولي في إمارة دبي، أصدرته هيئة المعرفة والتنمية البشرية، أخيراً، أن خمسة تخصصات أكاديمية حصلت على تمويل للمشاريع البحثية لأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي بالإمارة، للعام الدراسي الجاري.

وأوضح التقرير حول الأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس، أن التمويل توزّع على التخصصات الخمسة بواقع 37% لتخصص الهندسة، الذي كان له النصيب الأكبر من التمويل، يليه تخصص الطب والعلوم الصحية بنسبة 32%، ثم نظم المعلومات بـ14%، وإدارة الأعمال بالنسبة نفسها، وأخيراً تخصص السياحة والضيافة بنسبة 1%.

وبيّن التقرير أن تخصص «نظم المعلومات» تصدر الأبحاث العلمية في مؤسسات التعليم العالي الدولية بدبي، بحسب التخصصات، بنسبة 29%، يليه تخصص «إدارة الأعمال» بنسبة 25%، و«الهندسة» بـ20%، ثم «الطب والعلوم الصحية» بـ8%، و«التربية» بـ5%، و«السياحة والضيافة» بـ3%، و«العلوم الإنسانية» بالنسبة نفسها، ثم «العلوم الطبيعية والفيزيائية» بـ2%، و«القانون» بالنسبة نفسها، وأخيراً «الإعلام والتصميم» و«الهندسة المعمارية والإنشائية» بـ1% لكل منهما.

وذكر التقرير أن عدد أعضاء الهيئة التدريسية في 30 مؤسسة تعليم عالٍ دولية في إمارة دبي يبلغ 1563 عضو هيئة تدريس، مشيراً إلى أن أبرز التخصصات لأعضاء الهيئة التدريسية توزعت على 32% لتخصص «إدارة الأعمال»، و18% لـ«الهندسة»، يليه 11% لـ«العلوم الإنسانية»، و9% لـ«نظم المعلومات»، و7% لتخصص «الإعلام والتصميم»، يليه «القانون» و«الهندسة المعمارية والإنشائية» بنسبة 6% لكل منهما، و5% لتخصص «التربية»، و3% لـ«العلوم الفيزيائية والطبيعة»، ثم 1% لكل من تخصصي «الطب والعلوم الصحية» و«السياحة والضيافة».

كما توزع أعضاء هيئة التدريس بحسب المؤهلات العلمية إلى 57% للدكتوراه، و37% للماجستير، و6% للبكالوريوس.

ولفتت الهيئة إلى أن قطاع التعليم العالي الدولي في دبي شهد نمواً ملحوظاً في العام الدراسي 2023/2022، حيث زادت معدلات التحاق الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الدولية بنسبة 8%، فيما زادت معدلات التحاق الطلبة الدوليين (القادمين إلى دبي بغرض إكمال تعليمهم العالي) بنسبة 12%.

يُضاف إلى ذلك زيادة في أعداد البرامج الأكاديمية المقدَّمة بنسبة 21%.

ويعبِّر ذلك عن الجهود المتسارعة لإمارة دبي لتصبح وجهةً عالمية للتعليم العالي المرموق.

كما أبرز التقرير تنوع الفرص التعليمية التي يوفرها قطاع التعليم العالي الدولي في دبي باعتبارها وجهة دولية وإقليمية جاذبة للتعليم والتعلم، وذلك في إطار تقدير مساهمات مجتمع التعليم العالي بدبي في جعل دبي وجهة دولية للدراسة الجامعية بمعايير عالمية، وتتطلع الهيئة إلى مواصلة العمل مع القيادات الجامعية من أجل المزيد من الارتقاء والنمو بقطاع التعليم العالي في دبي.

ويسلط التقرير الضوء على مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية التي انطلقت العام الدراسي الماضي، وتتضمن إطلاق تقارير دورية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بالتحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري، وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي للبيانات، والتي تشكل عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بأسلوب علمي يدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.

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عضو هيئة تدريس في 30 مؤسسة تعليم عالٍ دولية في إمارة دبي.