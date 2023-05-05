بدء التسجيل في برنامج تقوية و600 درهـم رسوم المادة

بدأ التسجيل في برنامج الدعم المدرسي «التقوية»، للفصل الدراسي الثالث، لطلبة الصفوف من الخامس حتى الثاني عشر، في الفترة المسائية داخل المدرسة، بهدف دعم الطلبة في المواد الأساسية.

وأفاد مديرو مدارس حكومية أن مدة البرنامج 12 جلسة للمادة الواحدة، بواقع 24 ساعة طوال الفصل الثالث، وستكون هناك متابعة يومية من قبل مسؤولي مؤسسة الإمارات للتعليم ومسؤولي البرنامج بالوزارة، منوّهين بأن قيمة الرسوم للمادة الواحدة 600 درهم.

وأشاروا إلى إمكانية اختيار مادتين علميتين من مواد «الفيزياء - الكيمياء - الأحياء» لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر مجاناً، وللصفين الثاني عشر والتاسع الحصول على مادة مجانية من مواد العلوم، بشرط التسجيل في مادة من المواد المدفوعة، وفي حال اختيار مادتين علميتين تحسب إحداهما مجاناً والأخرى مدفوعة. أما طلبة الصفوف من الخامس إلى الثامن، فيحصلون على مادة العلوم مجاناً، بشرط التسجيل في مادة من المواد المدفوعة.