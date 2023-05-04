جامعة أم القيوين تنظم ورشة حول صناعة المحتوى الإعلامي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي

شارك أعضاء الهيئة التدريسية من مختلف الكليات في جامعة أم القيوين في الورشة التدريبية التي نظمتها الجامعة على مدى ثلاثة أيام بالتعاون مع مركز قادة المستقبل للاستشارات وتنمية الموارد البشرية، حول استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي. وهدفت الورشة إلى تطوير المهارات الأكاديمية للكادر التدريسي في الجامعة على استخدام التقنيات الحديثة بأعلى المعايير والمواصفات في العملية التعليمية بصورة عامة و في مجال صناعة المحتوى الإعلامي خاصة.

وشملت الدورة تعريف الأساتذة المشاركين فيها على مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتدريبهم على الاستخدام الأمثل لتطبيقاته في صناعة المحتوى الإعلامي ، إلى جانب تعريف المشاركين التحديات التي قد تواجههم ، وأهم الفرص الايجابية التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي في العمل الاعلامي، بالإضافة إلى تدريبهم على كيفية كتابة المحتوى باستخدام تقنية CHAT GPT والتعرف على الميتافيرس وكيفية الاستفادة منه في مجال الاعلام.

وأكد الدكتور جلال حاتم، مدير جامعة أم القيوين أن استراتيجية التعليم في الجامعة مواكبة لكل ما هو جديد و متطور و يعود بالنفع على الطالب.

وقال إن توظيف التقنيات الحديثة في العملية التعليمية يساهم في دعم التعليم وتحويله من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات وهو ما يتوافق مع رؤية الإمارات في بناء جيل متمكن من مهارات العصر ومواكبـة مسـتجداته.

وأضاف أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى الإعلامي يساهم في تحسين جودة الإنتاج الإعلامي لما يقدمه من إثراء وتعميق للمعلومات وتقديمها في إطار متكامل و فعّال ، و هو ينعكس على تأهيل واكساب الطلبة مهارات متقدمة لسوق العمل.