"الشارقة للتعليم الخاص": عطلة الـ 3 أيام حققت قفزات كبيرة بمؤشرات الأداء والصحة النفسية

أجرت هيئة الشارقة للتعليم الخاص دراسة كشفت أن تطبيق قرار حكومة إمارة الشّارقة بتقليص أسبوع العمل الرسمي ليصبح أربعة أيام فقط وإعلان ثلاثة أيام عطلة نهاية الأسبوع، ساهم في رفع جودة الحياة في المجتمع التعليمي في الشارقة.

وأكدت على أن هذا القرار ساهم بتحقيق قفزات كبيرة في مؤشرات الأداء والإنتاجية والصحة النفسية وغيرها من المؤشرات المهمة في المجتمع التعليمي.