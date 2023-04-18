جامعة الإمارات تنشر 629 ورقة بحثية خلال الربع الأول من 2023

نشرت جامعة الإمارات العربية المتحدة 629 ورقة بحثية خلال الربع الأول من عام 2023، وفق قواعد البيانات في “سكوبس” من يناير وحتى أبريل 2023، بما في ذلك 273 منشورا بحثيا يتعلق بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ويعتبر البحث العلمي من الركائز الرئيسية في جامعة الإمارات بحيث تتمثل أهمية البحث العلمي في تقديم رؤية عن المستقبل.

وقال الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة الإمارات إن تطوير البحث العلمي يعتبر أحد أهم أولويات الدول والمجتمعات لتطوير العلوم والمعارف، وبالتالي تحقيق الازدهار والتفوق في جميع مناحي الحياة.

وأضاف أن أهمية البحث العلمي تكمن في كونه أداة فريدة للبقاء على صلة مع عالمنا المعقد، ومواجهة التحديات الكبرى" كما أن النشر العلمي يعد أحد أهم المقاييس المستخدمة في تقدير مستوى الإنتاج العلمي، وبالنظر إلى المخرجات البحثية فإنه يتم تقييم نتائج الأبحاث الإجمالية من خلال عدد منشورات “سكوبس” بالإضافة إلى عدد الاقتباسات في فترة زمنية محددة.

وأشار إلى أن ما نشرته جامعة الإمارات وفق قواعد البيانات في سكوبس من يناير وحتى أبريل 2023، هو ما يعادل 43% من مجموع الأبحاث المنشورة في الربع الأول من عام 2023 وفيما بلغ عدد الاقتباسات 244 اقتباسا، ووفقاً لـ"SJR"، وبلغت نسبة المخرجات البحثية في أعلى 10٪ ومن المجلات العلمية 29% في الربع الأول من عام 2023 ، بينما بلغت نسبة المنشورات في أعلى 25٪ ومن المجلات 67.5 %، وقد بلغت نسبة المنشورات البحثية بالتعاون مع جامعات دولية 81.4%.

وأتت نسبة المنشورات في المجالات الرئيسية كالتالي: الهندسة 11.19%، والطب 8.9%، وعلوم الكمبيوتر 8.2 %، والكيمياء 6.46%، والكيمياء الحيوية وعلم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 5.99%، والعلوم الاجتماعية 5.99٪.

ويعتزم مكتب النائب المشارك للبحث العلمي تعزيز الابتكار والإبداع في مجالات ذات الأولويات الاستراتيجية والوطنية، بحيث يهدف إلى جعل جامعة الإمارات مركزًا للابتكار في المنطقة ووجهة للمخترعين من ذوي المهارات العالية.

وأشار الدكتور أحمد مراد بأن الجامعة عززت جهودها في زيادة عدد طلبات إيداع براءات الاختراع في مختلف مكاتب براءات الاختراع الدولية، وهذه الجهود تكللت بتسجيل الجامعة لـ 11 براءة اختراع جديدة خلال النصف الأول من عام 2023. فيما منحت 3 براءات اختراع جديدة في النصف الأول من عام 2023، وقد بلغ عدد براءات الاختراع الممنوحة 230 براءة اختراع في الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2023.