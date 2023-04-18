مدارس تقدم برامج خاصة خلال "أسبوع رمضان" لتقوية مهارات الطلبة وإعادة تهيئتهم

فتحت مدارس الشارقة وعجمان، أمس، أبوابها لاستقبال الطلاب مع بدء دوام الفصل الثالث من العام الدراسي الجاري 2022/ 2023، حيث شهدت نسب إقبال متوسطة، لاسيما مع قرب إجازة عيد الفطر السعيد بنهاية الأسبوع الجاري.

يأتي هذا فيما حرصت مدارس على تقديم برامج تعليمية خاصة خلال الأيام الثلاثة المتبقية من شهر رمضان، بهدف تقوية مهارات الطلبة وتجهيزهم لمناهج الفصل الثالث بصورة أكبر، خاصةً بعد عودتهم من إجازة طويلة نسبياً، كما حرصت غالبية المدارس على توزيع الكتب على الطلبة خلال اليوم الأول.

وقالت مديرة مدرسة النور الدولية، الدكتورة وفاء عيوش، إن أول أيام دوام الفصل الثالث بدأ في التاسعة والنصف صباحاً وحتى الواحدة والنصف ظهراً للطلبة، فيما امتد الدوام للمعلمين من التاسعة وحتى الثانية عصراً، موضحة أن نسبة الحضور لم تكن مرتفعة لاسيما وأن الفصل بدأ مع نهاية شهر رمضان وقبل إجازة عيد الفطر بثلاثة أيام.

وأضافت لـ"الإمارات اليوم"، أنه وبسبب عدم ارتفاع نسبة الحضور، فقد قررت المدرسة تقديم برنامج تعليمي خاص خلال الأيام الثلاثة المتبقية من رمضان لتهيئة الطلبة للفصل الثالث، بحيث يساعدهم على التأقلم وتقوية مهاراتهم مجدداً عقب العودة من إجازة طويلة نسبياً، لتجهيزهم للمناهج الفصل عقب العودة من إجازة العيد.

وقال مدير مدرسة الشعلة الخاصة بالشارقة إبراهيم بركة، إن أول أيام الفصل الثالث شهد حضوراً متوسطاً من جانب الطلبة، خاصة مع قرب انتهاء شهر رمضان وحلول إجازة عيد الفطر، لافتاً إلى أن أول يوم دراسي شهد توزيع الكتب على الطلبة الذين حضروا.

وأضاف أن المدرسة قررت تخفيف أوقات الدوام خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان بحيث ينتهي اليوم الدراسي في الواحدة والنصف ظهراً، مراعاة لظروف الصيام بالنسبة للطلاب والكادر التعليمي، مؤكداً أن اليوم الأول شهد بدء شرح المقررات الدراسية الخاصة بالفصل الثالث بصورة مباشرة.

من جانبه، قال مدير مدرسة منارة الشارقة الخاصة، طارق شيخ إسماعيل، إنه مراعاة لظروف الشهر الفضيل، فقد تقرر تخفيف أوقات الدوام المدرسي بحيث يبدأ 8.15 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً خلال الأيام الثلاثة المتبقية من شهر رمضان، مشيراً إلى أن إدارة المدرسة أقرت كذلك مواعيد الحافلات المدرسية بتأخير ساعة عن المعتاد في رحلة الذهاب، على أن تغادر المدرسة 1.30 ظهراً.

وأضاف إسماعيل، أنه تم استلام كتب الفصل الثالث من الوزارة، حيث بدأ بالفعل توزيعها على الطلاب، وكذلك تم البدء بالمقررات مباشرة، لافتاً إلى أن نتائج الفصل الثاني لم تصدر حتى الآن لكن متوقع صدورها قريباً على أن يتم إبلاغ ذوي الطلبة بها.

وقالت مديرة مدرسة النعيمية الخاصة، رشا محمود، إن إدارة المدرسة اتخذت قراراً بتخفيف وقت الدوام حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، وبناء عليه تقرر تقليص زمن الحصة الدراسية لمراعاة جودة ورفاهية الطلاب، بالإضافة إلى تأخير في موعد اليوم الدراسي، بحيث تبدأ الحصة الأولى 9 صباحاً وينتهي اليوم 1.30 ظهراً.

وأضافت أنه فيما يخص الحضور، فقد تقرر تقديم برنامجاً خاصاً للطلبة لمراجعة المهارات السابقة معهم والاستعداد لمناهج الفصل الثالث، بينما بدأ توزيع الكتب على الطلاب الذين حضروا في اليوم الأول.