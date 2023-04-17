غياب ملحوظ في صفوف طلبة المدارس

شهدت مدارس حكومية غيابات ملحوظة من الطلبة في أول أيام الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، الذي بدأ أمس.

وأكد مديرو المدارس، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، أن من المتوقع وجود غيابات في صفوف الطلبة، خصوصاً أن الدراسة في الفصل الدراسي الثالث استهلت خلال شهر رمضان الفضيل، وقبيل أيام من عيد الفطر المبارك.

وعزوا الغيابات إلى ارتباط معظم الأسر بالعبادات في العشر الأواخر من رمضان، لافتين إلى أنه كان من الأفضل اعتماد الأيام الثلاثة المتبقية في الدوام المدرسي خلال رمضان إجازة، ويستهل الطلبة دوامهم بعد إجازة العيد.

وأضافوا أن الكوادر التعليمية والإدارية ملتزمة بالدوام، منذ أول يوم للعودة إلى المدارس بعد إجازة الربيع.

وأشاروا إلى أن الدوام خلال الأيام الثلاثة التي تسبق العيد، هو التزام بالبرمجة الزمنية للفصول الثلاثة، ويحكم هذه البرمجة عدد أيام التمدرس (38 يوماً)، وهو الأقل ما بين الفصول الثلاثة، لذلك وجب على الطلبة والمعلمين الالتزام بعدد أيامه، حتى يستطيعوا استكمال المنهاج التعليمي.

ومن جانب التعليم الخاص المطبّق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، شهدت المدارس نسب غياب مرتفعة، خصوصاً في المرحلة الثانوية، وأكدت إدارات مدرسية أنها ستطبق لائحة السلوك الطلابي على الطلبة الذين سجلوا غياباً متتالياً خلال الثلاثة أيام، خصوصاً أنها أرسلت عدداً من الرسائل للطلبة وأولياء أمورهم، معتبرين أن الأيام التي تقع بين إجازتين دائماً هي الأقل حضوراً للطلبة.

ولفتوا إلى أن الكتب المدرسية سيتم توزيعها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وسيتم الدخول في المنهج بشكل معمق، حتى يستطيع الطلبة استيعاب الدروس خلال الفترة المقررة، إذ من المفترض أن تكون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في يونيو المقبل.

إلى ذلك، فتحت مدارس الشارقة وعجمان، أمس، أبوابها لاستقبال الطلاب مع بدء دوام الفصل الثالث من العام الدراسي الجاري 2022/ 2023، حيث شهدت نسب إقبال متوسطة، لاسيما مع قرب إجازة عيد الفطر بنهاية الأسبوع الجاري.

يأتي هذا فيما حرصت مدارس على تقديم برامج تعليمية خاصة خلال الأيام الثلاثة المتبقية من شهر رمضان، بهدف تقوية مهارات الطلبة، وتجهيزهم لمناهج الفصل الثالث بصورة أكبر، خصوصاً بعد عودتهم من إجازة طويلة نسبياً، كما حرص معظم المدارس على توزيع الكتب على الطلبة خلال اليوم الأول.

وقالت مديرة مدرسة النور الدولية، الدكتورة وفاء عيوش، إن أول أيام دوام الفصل الثالث بدأ في التاسعة والنصف صباحاً، وحتى الواحدة والنصف ظهراً للطلبة، فيما امتد الدوام للمعلمين من التاسعة إلى الثانية عصراً، موضحة أن نسبة الحضور لم تكن مرتفعة، لاسيما أن الفصل بدأ مع نهاية شهر رمضان، وقبل إجازة عيد الفطر بثلاثة أيام.

وأضافت لـ«الإمارات اليوم» أنه، وبسبب عدم ارتفاع نسبة الحضور، فقد قررت المدرسة تقديم برنامج تعليمي خاص خلال الأيام الثلاثة المتبقية من رمضان، لتهيئة الطلبة للفصل الثالث، بحيث يساعدهم على التأقلم، وتقوية مهاراتهم مجدداً عقب العودة من إجازة طويلة نسبياً، لتجهيزهم لمناهج الفصل عقب العودة من إجازة العيد.

وقال مدير مدرسة الشعلة الخاصة بالشارقة، إبراهيم بركة، إن أول أيام الفصل الثالث شهد حضوراً متوسطاً من جانب الطلبة، لافتاً إلى أن أول يوم دراسي شهد توزيع الكتب على الطلبة الذين حضروا.

من جانبه، قال مدير مدرسة منارة الشارقة الخاصة، طارق شيخ إسماعيل، إنه مراعاة لظروف الشهر الفضيل، فقد تقرر تخفيف أوقات الدوام المدرسي.

وأضاف إسماعيل، أنه تم استلام كتب الفصل الثالث من الوزارة، حيث بدأ بالفعل توزيعها على الطلاب، وكذلك تم البدء بالمقررات مباشرة، لافتاً إلى أن نتائج الفصل الثاني لم تصدر حتى الآن، لكن متوقع صدورها قريباً، على أن يتم إبلاغ ذوي الطلبة بها.

وقالت مديرة مدرسة النعيمية الخاصة، رشا محمود، إن إدارة المدرسة اتخذت قراراً بتخفيف وقت الدوام حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم، وبناءً عليه تقرر تقليص زمن الحصة الدراسية لمراعاة جودة ورفاهية الطلاب، إضافة إلى التأخير في موعد اليوم الدراسي، بحيث تبدأ الحصة الأولى التاسعة صباحاً وينتهي اليوم 1:30 ظهراً.

فيما سجلت المدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري في الإمارات الشمالية غياباً بنسبة 95% في صفوف طلبتها مع بداية دوام الفصل الدراسي الثالث، إذ ذهبت الحافلات المدرسية لأخذ الطلبة إلى المدارس، لكنها عادت شبه فارغة، وعزا مسؤولون في المدارس الغياب الجماعي للطلبة إلى رغبة الطلبة في استكمال إجازتهم، وربطها مع إجازة عيد الفطر المبارك، خصوصاً أنهم سيداومون ثلاثة أيام قبل بدء إجازة العيد.

وقال مسؤولون في مدارس حكومية وخاصة، لـ«الإمارات اليوم»، فضّلوا عدم ذكر أسمائهم، إن المدارس شهدت غياباً جماعياً مع بداية الفصل الدراسي الثالث للمدارس الحكومية والخاصة التي تطبق المنهاج الوزاري، حيث حضر 5% من الطلبة، وأن الحافلات المدرسية التي ذهبت لإحضار الطلبة عادت شبه فارغة إلا من ثلاثة طلاب في كل حافلة.

وأضافوا أنه لم يأت أحد من الطلبة الذين يحضرون للمدرسة بمركبات ذويهم الخاصة، وأن معظم الحاضرين من الطلبة ممن يسكنون بجانب المدارس أو الذين جاؤوا بالحافلات المدرسية، ولفتوا إلى أن الإدارات المدرسية أرسلت يوم الجمعة الماضي رسائل نصية لذوي الطلبة، لتذكيرهم ببدء الفصل الدراسي الثالث يوم الإثنين، على أمل الاستجابة والحرص على إرسال أبنائهم.

وأوضحوا أنه مع الغياب الجماعي للطلبة، وحضور عدد لا يتجاوز خمسة إلى ثمانية طلبة في بعض الفصول الدراسية، قررت المدارس صرف الطلبة الحاضرين إلى منازلهم بعد مرور نصف ساعة من بداية الدوام الدراسي، ولفتوا إلى أن المدارس تكبدت خسائر نتيجة تشغيلها أسطول الحافلات لإحضار الطلبة إلى المدارس دون أن يأتي أحد منهم.

وأشاروا إلى أنه كان من المتوقع أن تشهد المدارس الحكومية والخاصة غياباً جماعياً للطلبة، خصوصاً أن الدوام الدراسي سيكون لمدة ثلاثة أيام فقط قبل بداية عطلة عيد الفطر المبارك، وأن معظم الطلبة وذويهم يفضلون ربط إجازة الفصل الدراسي الثاني مع إجازة عيد الفطر المبارك.

وذكروا أن من المتوقع أن تشهد المدارس الحكومية والخاصة غياباً بنسبة 100% يومي الثلاثاء والأربعاء، لأن بعض الأسر سافرت خارج الدولة إما لأداء العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان أو قامت بالسفر كإجازة سنوية في رمضان، الأمر الذي أسهم في ارتفاع حالات الغياب في الفصول الدراسية.

وأضافوا أن الحضور الكامل للطلبة سيبدأ بعد إجازة عيد الفطر، وعليه سيكون بداية لتطبيق الفصل الدراسي الثالث، وشرح الحصص الدراسية والمناهج مع حضور جميع الطلبة للفصول الدراسية، ولفتوا إلى أنهم سيقومون بتذكير ذوي الطلبة عبر قروبات «واتس أب» والرسائل الإلكترونية بأهمية الالتزام بالحضور للدوام الدراسي بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

• بعض الأسر سافرت خارج الدولة إما لأداء العمرة في العشر الأواخر من شهر رمضان أو قامت بالسفر كإجازة سنوية في رمضان.

• مدارس بدأت توزيع الكتب.. وخفّضت أوقات الدوام المدرسي.