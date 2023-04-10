«الإمارات للتعليم» تقلّص عدد الحصص للطلبة في رمضان

أفاد دليل تصميم اليوم الدراسي خلال شهر رمضان المبارك، الذي اعتمدته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أخيراً، بتقليص خمس حصص من النصاب الأساسي للحصص الأسبوعية، وحصة واحدة من مواد الأنشطة، بحيث تحول إلى التعلّم الذاتي، على أن يبلغ مجموع الحصص الأسبوعية 31.

وحددت مؤسسة الإمارات للتعليم مواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان في المدارس الحكومية، وتطبّقه بدءاً من 17 أبريل الجاري.

وسيقتصر دوام الطلبة والمعلمين خلال شهر رمضان على ثلاثة أيام من الإثنين إلى الأربعاء، على أن يطبق نظام المناوبات للكادر الإداري خلال أيام الجمعة.

وستطبق المدارس الدوام المرن للحلقتين الثانية والثالثة، فيبدأ الدوام الساعة التاسعة صباحاً، وينتهي الساعة 1 و45 دقيقة لمدارس الذكور، على أن يبدأ الساعة 9 و45 دقيقة، وينتهي الساعة الثانية والنصف لمدارس الإناث، بواقع سبع حصص، تمتد لمدة أربع ساعات و45 دقيقة.

ويطبق الدوام المرن بالنسبة لدوام الطلبة بعد اعتماد مديري النطاق، وذلك بعد مراعاة مسارات الحافلات والمدارس المشتركة بالخطوط، مع ضرورة وجود المناوبين خلال الفترة الصباحية، للتأكد من سلامة وصول الطلبة.

وبناء على دليل تصميم اليوم الدراسي لشهر رمضان، يبلغ إجمالي عدد الساعات الأسبوعية للمعلمين والكادر الإداري 25 ساعة لكل الحلقات. ويبلغ عدد الساعات الرسمية للكادر الإداري التعليمي خمس ساعات ونصف، من الإثنين إلى الأربعاء من الساعة التاسعة إلى الثانية. وستبلغ مدة كل حصة 35 دقيقة، بواقع استراحتين يومياً، مدة كل منها خمس دقائق. أما يوم الجمعة، فيكون دوام الكادر الإداري من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الـ12 ظهراً.

25 ساعة لكل الحلقات، إجمالي عدد الساعات الأسبوعية للمعلمين والكادر الإداري.