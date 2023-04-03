الوطني الاتحادي يعتمد تقرير تنظيم التعليم العالي الخاص

اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بعد اليوم، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، تقريرها لموضوع سياسة الحكومة بشأن تنظيم التعليم العالي الخاص.

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سارة محمد فلكناز مقررة اللجنة، وشذى سعيد النقبي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وضرار بالهول الفلاسي، وعائشة رضا البيرق، وعفراء بخيت العليلي.

وجرى خلال الاجتماع اعتماد تقرير الموضوع بصورته النهائية، حيث تضمن أبرز الملاحظات التي خلصت لها اللجنة بعد الاطلاع على الأوراق البحثية التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، وما توصلت إليه من نتائج بعد اجتماعها مع الجهات المعنية وذات الصلة بالموضوع، كما تضمن التقرير التوصيات والحلول اللازمة للتغلب على التحديات والملاحظات الخاصة بموضوع تنظيم التعليم العالي الخاص الذي ناقشته اللجنة ضمن محوري سياسة وتشريعات التعليم، وجودة التعليم الخاص.